Мулла: Специальная военная операция - это священная война против антихристианских приспешников

Специальная военная операция - это священная война христиан и мусульман против антихристианских приспешников. Таким мнением в программе "Война и мир" поделился имам спецназа "Ахмат" с позывным Мулла и рассказал, как он осознал, что в его жизни что-то потеряно, и почему пошел искать это в СВО.

Война и мир | Жизнь людей на передовой. Истории исламо-христианского братства На передовой продолжается служба российских военнослужащих и сотрудников различных подразделений, о которых мало говорят. Люди и дух их службы выдерживают испытания в условиях боевых действий и нестабильности - Каково быть частью специальной военной операции? - Истории солдат и их миссий на фронте 03.01.2026 16:00

"На гражданке я был имамом, заместителем муфтия и простым гражданином. Я видел ребят, которые участвуют в СВО, ребят в форме на улицах, на вокзалах, везде. У меня стало возникать какое-то чувство, как будто что-то проходит мимо, как будто я что-то в этой жизни еще не прошел. Я решил поучаствовать в специальной военной операции. Родные, конечно, заволновались, начали говорить, что я не военный, не спортсмен, у меня зрение плохое. Но я сказал, что, конечно, может быть не военный, может не такой физически крепкий, но что я смогу в качестве, допустим, имама, если такая возможность будет, как верующий внести свою лепту. И подписал контракт", - рассказал молодой человек.

По его словам, когда узнали, что на гражданке он был имамом, ему доверили быть имамом в подразделении.

Имам спецназа "Ахмат", позывной Мулла:

"Я благодарен нашему руководству, нашему генерал-лейтенанту, Герою России Апты Алаудинову, он доверил такую мне миссию. Я в последнее время был заместителем муфтия Республики Саха (Якутия), но теперь новое служение у меня. Теперь мой статус - имам спецназа "Ахмат".

Он вспомнил, что когда только пришел в спецназ "Ахмат", ему сказали: "Добро пожаловать в семью". "Это меня очень сильно тронуло, - признался он. - Когда мы заступали на боевое дежурство, со мной был напарник, православный христианин, он мне сказал: "Мулла, давай прочитай молитву, чтобы все прошло спокойно, и я прочитаю свою молитву. И вместе скажем: "Аминь". Мы это практикуем до сегодняшнего дня".

Мулла рассказал еще один случай. К нему подошел православный русский парень и спросил, можно ли его считать батюшкой. Имам решил не вдаваться в догматику и сказал, что можно сказать мусульманский батюшка. "Если у меня будут какие-то проблемы, можно я к тебе обращусь?" - спросил боец.

"Да, конечно, говорю, можно. Если придет батюшка, к батюшке обращайтесь. А пока ко мне можете обращаться", - пересказал он разговор.

Чтобы проиллюстрировать братство между православными и мусульманами, он привел пример того, как в пятницу они проводили мусульманское богослужение.

Там присутствовали не только мусульмане, но и православные братья, которые обеспечивали безопасность по периметру с оружием. "По-военному говоря, контролили небо. Соответственно, если придет батюшка на причастие бойцов, соответственно, мы будем обеспечивать безопасность. Вот такой прекрасный пример братства, поддержки, единения", - подчеркнул он.

Командир подразделения связи спецназа "Ахмат" с позывным Тимсо добавил, что ислам и христианство одинаково важны. "Бог-то у нас у всех все равно один, он единый. Просто мы идем к нему разными путями. И мы очень дружны друг с другом. У нас огромная взаимовыручка. Мы не делаем различий в религии. Самое главное для того, чтобы был дружный коллектив, работали, несмотря на то что они разношерстные абсолютно, это уважение. Все строится на уважении. Уважение к религии, к личности, к ценностям человека. Если будет уважение, будет и взаимопонимание полное, и совместная эффективная работа", - отметил он.

Командир подразделения "Ахмат":

"У меня в отряде и мусульмане есть, и православные национальности - от якутов до чеченцев. Все работают дружно, все друг за дружку горой".

"В гражданской жизни у людей в основном какие-то околобытовые, околорелигиозные вопросы. А в боевых условиях, в окопах, в блиндажах бойцы не касаются неважных тем, у них глубоко духовные вопросы. Кто создал этот мир? Что будет после смерти? Серьезные вопросы поднимаются, - рассказал Мулла. - Я стараюсь их успокаивать. Говорю: "О смерти ты не думай, ты еще молодой. Даст Бог, все вернемся здоровыми, живыми".

"Специальная военная операция - это священная борьба, священная война. Священная война христиан и мусульман против антихристианских приспешников", - считает имам.