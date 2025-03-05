Муравейко: Взаимодействие Беларуси и России в военной сфере сегодня находится на пике

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Взаимодействие Беларуси и России в военной сфере сегодня находится на пике. Это отметил начальник Генштаба Вооруженных Сил страны Павел Муравейко, посещая Обуз-Лесновский общевойсковой полигон в Брестском регионе.

5 марта там был разыгран эпизод маневренной обороны с участием военнообязанных, призванных на военные сборы.

Процесс милитаризации стран, сопредельных с Беларусью и Россией, интенсивно растет. Это вынуждает активно укреплять обороноспособность по линии Союзного государства. Подписанный 4 марта Президентом Беларуси договор с Россией о гарантиях безопасности, по мнению Павла Муравейко, уникальный. Он подтверждает наши взаимные обязательства и единство в восприятии военно-политических процессов, которые сегодня происходят.

Павел Муравейко, начальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси:

"Договор четко обозначает проблематику, как будем воздействовать на современные новые вызовы в виде санкций, экономического давления, в виде проявления различного рода неблагоприятных условий и блокирования тех или иных инициатив. Там четко обозначено, что это воспринимается как действия против Союзного государства. Сразу включаются соответствующие механизмы консультаций. Прописано четко, что будет оказана всевозможная помощь, включая военную, военно- политическую, военно-техническую и так далее".