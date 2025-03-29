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Мусульмане всего мира празднуют окончание Рамадана
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Мусульмане всего мира празднуют окончание священного исламского месяца Рамадан. Ураза-байрам завершает строгий пост.
В этот день верующие стараются совершить как можно больше добрых дел ради очищения души. Также принято поминать усопших и посещать кладбища.
В день Ураза-байрама сразу после рассвета совершается коллективный намаз, на который большинство приходят в мечети. Праздник длится от одного до трех дней, в зависимости от страны.