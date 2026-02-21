3.73 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Музыкальная гостиная за чашкой чая: парламентарии посетили Дом сопровождаемого проживания в Минске
Теплые встречи проходят в Масленичную неделю. Депутаты Палаты представителей с представителями партии "Белая Русь" посетили Дом сопровождаемого проживания в Ленинском районе столицы. Обстановка неформальная, дружеская. И это возможность не только отпраздновать вместе Масленицу. Главная цель таких визитов - реальная помощь и внимание тем, кто в этом особенно нуждается.
Игорь Пашков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Такие мероприятия называются музыкальными гостиными. На Рождество у нас была Рождественская гостиная, сегодня мы проводим Масленичную гостиную, но сегодня она проходит в необычном формате. Жители этого дома пригласили сюда приемную семью из детского городка, в которой пятеро детишек, чтобы вместе отпраздновать Масленицу. Это на самом деле очень душевное мероприятие. Действительно, за чашечкой чая мы общаемся с людьми. Кто-то из них рассказывает о своей жизненной ситуации, сложной порой, в которую они попали. Конечно же, стараемся оказать какое-то содействие, помощь людям, попавшим в нестандартные жизненные ситуации".
Наталья Шорникова, директор ГУ "Дом сопровождаемого проживания г. Минска": "Встречи проходят достаточно часто. Как в такой душевной беседе, в такой прекрасной обстановке, не поделиться даже проблемами. Мы делимся не только радостными моментами, конечно, бывают и проблемы, жильцы обращаются, депутаты всегда идут навстречу и помогают решить эти вопросы. И можно сказать, что это прямо на месте решается. Не надо идти на прием. То есть фактически вот за чашкой чая можно решить какой-то сложный вопрос".
Встреча объединила несколько поколений. Самым маленьким гостям рассказали о празднике Масленица, его традициях. И конечно, в гости депутаты пришли не с пустыми руками: для хозяев - спортивный инвентарь, а для детей - сладости.