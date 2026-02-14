"Мы держим ответ перед нашим народом" - как прошла проверка в 38-й десантно-штурмовой бригаде

В соответствии с замыслом внезапной проверки Вооруженных Сил Беларуси, утвержденной Президентом, проверку боеготовности прошла 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. Как это происходило, детально раскажет проект "Война и мир".

Отсчет начался, когда в 10:00 Госсекретариат вручил боевое распоряжение командиру бригады.

"В соответствии с планом проверки Вооруженных Сил по решению главы государства приводятся в высшую степень боевой готовности отдельные части и подразделения одной из соединений сил специальных операций, - сказал советник государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Сергей Куприк.

По его словам, после приведения в готовность к боевому применению подразделение будет выполнять задачи по предназначению в сложных условиях тактической обстановки, после чего каждый военнослужащий и подразделение будут оценены по результатам контрольных занятий по огневой подготовке и физической подготовке. Будут проходить упражнения контрольных стрельб из всех видов оружия, сдаваться упражнения на выносливость и на силу.

Командир 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси Валерий Булыго собрал бойцов и поинтересовался, все ли готово, заправлена ли техника, собрано ли продовольствие, подготовлены ли печки, что с холостыми патронами.

В соответствии с поставленной задачей в экипировке в первую очередь необходимы теплые вещи, чтобы не заболеть, маскхалаты для маскировки, бронежилеты, оружие, рассказал водитель 1-й роты 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

"Собрали все, как обычно. Всегда готовы. Времени хватило, чтобы собраться полностью. Отделение готово к убытию для выполнения задач", - констатировал командир подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Валерий Булыго:

"Военнослужащим абсолютно не впервой, потому что мы и так все задачи выполняем в условиях непростого брестского климата, где сегодня будет минус 10, к примеру, а завтра может быть плюс 5. Естественно, это отражается на дорожном покрытии. Сейчас колонны бэтээров либо отдельные машины совершают марши, необходимо более бдительное управление транспортным средством, потому что одно неловкое движение - и машина пошла в занос. Наша задача - в любых условиях выполнить задачу. Когда будет необходимо отстаивать вопросы территориальной целостности, независимости, суверенитета нашего государства, никто же не будет смотреть на погоду".

Командир бригады поставил задачу выдвинуться в назначенный район и занять его, рассказал командир подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Он отметил что в ходе марша был продемонстрирован высокий профессионализм в обращении с техникой. Несмотря на погодные условия - снег, гололед на дороге, водители чувствовали себя уверенно, дистанцию соблюдали, и в назначенный срок военнослужащие прибыли в обозначенный район и приступили к его оборудованию.

"Поставлены задачи от командира роты сосредоточиться в лагере вместе со своим отделением. У каждого взвода есть свои командиры, командир отделения ставит свои задачи. Каждый должен знать, что он должен делать, главное не суетиться", - считает военнослужащий.

"Мы готовы в любое время дня и ночи выполнить любую задачу от командира", - добавил он.

В подземном командно-наблюдательном пункте ведется наблюдение за группами, которые работают. "С помощью БПЛА мы можем вести объективный контроль за действиями наших штурмовых подразделений, которые сейчас выдвинулись и готовятся к проведению наката (штурма - Прим. ред.) на готовый объект противника. Сейчас уже под прикрытием огня вооружения БТР личный состав спешится и будет переходить к наступательным действиям, чтобы овладеть важным объектом", - пояснил командир подразделения.

"В режиме реального времени наблюдаем, как они спешатся и производят накат на условно захваченный объект противника под прикрытием боевых машин. Мы объективно видим, кто, где и в каком случае как передвигается. Мы видим, кому нужна помощь, где нужно усилить управление соединения основных усилий, где можно чуть-чуть ослабить и противника также можем наблюдать", - добавил он.

"Учитывая опыт специальной военной операции, Вооруженные Силы уже давно перешли на использование БПЛА типа Mavic 2, Mavic 3, которые предназначены для разведки. Также дооборудованы системами сброса, что позволяет уже точно работать по сбросу на определенную цель. Также сейчас внедряется использование FPV-дронов на оптоволокне либо же на радиоуправлении, которое позволяет точно уничтожать объекты либо же живые силы противника", - рассказал командир подразделения.

Валерий Булыго:

"Военнослужащие выполняли упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия, упражнения контрольных стрельб из вооружения БТР".

Штурмовой батальон, входящий в состав сил специальных операций, совершив 50-километровый марш, прибыл в район сосредоточения. Менее чем за сутки они обустроили быт, охрану, а также инженерные позиции. Для защиты личного состава и техники применяют антидроновую сеть, а также мангалы.

"Никогда никто нам не говорит ни про какие проверки. Всегда это неожиданность. Ты никогда не знаешь, какую задачу ты получишь,- отметил командир штурмового подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. - Приводишься в высшую степень боеготовности и готов выполнять любую задачу. В подразделении много контрактников, у которых уже не первый, а второй, третий контракты. Они у нас наиболее подготовленные, и за счет них в основном идет обучение солдат срочной службы. И в таких подразделениях, как наши, таким солдатам намного проще учиться, они намного быстрее перенимают опыт ведениях специальных боевых действий".

"Полное обмундирование весит 20 кг. Когда ты только пришел в армию и не привык еще к нагрузке, поначалу экипировка тебе кажется тяжелой. Но когда по 8 часов в день ты находишься в ней, она становится как вторая кожа. Неделя-две - и ты не чувствуешь", - рассказал военнослужащий.

