"Мы никогда не ездим по одному" - волонтер фонда "Добрый ангел" о правилах выживания на линии огня

Как жить в новой реальности, где дроны и смертельная опасность подстерегают в самые неожиданные моменты, в программе "Война и мир" рассказала руководитель благотворительного фонда "Добрый ангел" волонтер Екатерина Мезинова.

По ее словам, сотрудники фонда часто выезжают в зону, которую можно назвать красной, плавно переходящей в желтую зону. Поселок Желанное в Донецкой Народной Республике находится не совсем на передовой, но там все равно небезопасно. Тем не менее в поселке живут люди, не бросают свои дома, хозяйство. "Сейчас и в Донецк прилетают (БПЛА. - Прим. ред.), и в Ростов прилетают - грани стираются. Грани стираются с каждым в нем все больше и больше. Нет совсем безопасных зон", - считает Екатерина Мезинова.

"Я обучаю своих соседей, всех своих знакомых, если вы что-то слышите что-то очень громкое, свист похожий на что-то ракетное, (слава Богу, сейчас смотрят видеоролики, документалки, есть понимание, что как хотя бы звучит), подальше держаться от стекол, - отметила волонтер. - И, конечно, по возможности изучать тактическую медицину. Хотя бы как наложить жгут, знать, как применить тампон, где, какие артерии проходят у человека, чтобы была возможность оказать первую помощь своему ребенку, соседу, родителям, то есть своим близким, которые, не дай бог, пострадали".

"Мы никогда не ездим по одному, потому что если что-то случилось, должен быть рядом человек, который сможет перебинтовать, наложить жгут и чем-то тебе помочь. Если ты отключился, хотя бы оттащить в какой-то куст, как минимум так", - поясняет Екатерина Мезинова.

Машины на открытой местности часто становятся мишенью для дронов, рассказал волонтер фонда "Добрый ангел" Александр Крештоп.

Чтобы вернуться целым и невредимым, не получить увечья, нужно работать комплексно и командой, обязательно нужен бронированный автомобиль и РЭБ, считает волонтер.

Александр Крештоп рассказал, как они прятались от БПЛА. Автомобиль фонда ехал по дороге, как вдруг военные на дороге начали кричать и показывать пальцем в небо. Послышались выстрелы. Волонтеры "Доброго ангела" поняли, что летит дрон. "Он шел вдоль посадки. Единственная возможность в таком случае спастись - укрыться под ветками, потому что он вверху сам запутается. И нам пришлось резко тормозить, бежать в кусты, прятаться", - вспоминает мужчина.

"Находясь за рулем, водитель все внимание уделяет дороге, ему некогда следить за небом", - говорит Александр Крештоп.

"Когда прилетело в нашу машину, дорога была в том месте ужасная, еще навигация сломалась, мы двигались со скоростью буквально 10 километров в час. Дрон шел в метрах 15 над дорогой, черной точкой прямо на меня - я его успел заметить. Толкнул напарника, и мы выбежали. Благодаря тому, что РЭБ еще работал, БПЛА был дезориентирован и сразу не ударил в машину, а заторможено пролетел и ударил в хвост. Это позволило нам убежать в кусты и получить всего лишь контузию", - рассказал волонтер.