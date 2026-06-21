"Мы воздействуем на души, сердца": "Поезд Памяти" в пятый раз прибыл в Брест

В Брест в пятый раз прибыл "Поезд Памяти" накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

В 2026 году среди юных пассажиров - десятиклассники из стран Антигитлеровской коалиции. Память о великом подвиге прадедов юношей и девушек пройдет красной нитью в тематике проекта. В программе 13 городов Беларуси и России к посещению.

Проект не только патриотический, но и культурный. Знакомство с промышленным потенциалом, знаковыми достопримечательностями и мемориалами в городах подарит ребятам возможность не только попутешествовать, но и даже стать автором собственного короткометражного фильма.

Торжественный старт проекта состоялся в Брестской крепости. Участники "Поезда Памяти" принесли клятву на верность исторической памяти о Великой Отечественной войне. Поприветствовала ребят спикер Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94ec7e66-0035-498b-bbbe-e6a45695ffc7/conversions/de16e382-18fb-4152-9ccc-b5221a4a7c87-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94ec7e66-0035-498b-bbbe-e6a45695ffc7/conversions/de16e382-18fb-4152-9ccc-b5221a4a7c87-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94ec7e66-0035-498b-bbbe-e6a45695ffc7/conversions/de16e382-18fb-4152-9ccc-b5221a4a7c87-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94ec7e66-0035-498b-bbbe-e6a45695ffc7/conversions/de16e382-18fb-4152-9ccc-b5221a4a7c87-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Когда мы начинали этот проект, очень переживали. Ведь идея принадлежит взрослым. А как это будет воспринято детьми? Но сегодня мы четко понимаем и знаем, что проект состоялся. Состоялся потому, что мы видим, как дружат ребята, несмотря на то, что прошли уже годы. Они горды, что были участниками "Поезда Памяти".

"И, конечно, география расширяется: если в первый год это были две страны (Беларусь и Россия), то сейчас это уже 18 стран, 15 из них - страны бывшего Советского Союза, и три из Антигитлеровской коалиции", - обозначила она.

Константин Косачев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cbc840ad-94ed-4be0-b7ba-b2344472074b/conversions/c740e02a-496b-41ab-8a20-611df9763655-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cbc840ad-94ed-4be0-b7ba-b2344472074b/conversions/c740e02a-496b-41ab-8a20-611df9763655-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cbc840ad-94ed-4be0-b7ba-b2344472074b/conversions/c740e02a-496b-41ab-8a20-611df9763655-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cbc840ad-94ed-4be0-b7ba-b2344472074b/conversions/c740e02a-496b-41ab-8a20-611df9763655-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Для ребят такого возраста услышать правду о войне из первых уст все более и более трудно. Но они могут увидеть своими глазами то, как это было. Они могут пережить эмоции тех людей, которые шли на смерть, чтобы победить. И эти эмоции, с моей точки зрения, то самое важное, что создает наш проект "Поезд Памяти". Ведь через эмоции мы воздействуем не только на умы, но и души, сердца", - подчеркнул зампредседателя Совета Федерации России, председатель оргкомитета проекта "Поезд Памяти" Константин Косачев.