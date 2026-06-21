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"Мы воздействуем на души, сердца": "Поезд Памяти" в пятый раз прибыл в Брест
В Брест в пятый раз прибыл "Поезд Памяти" накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.
В 2026 году среди юных пассажиров - десятиклассники из стран Антигитлеровской коалиции. Память о великом подвиге прадедов юношей и девушек пройдет красной нитью в тематике проекта. В программе 13 городов Беларуси и России к посещению.
Проект не только патриотический, но и культурный. Знакомство с промышленным потенциалом, знаковыми достопримечательностями и мемориалами в городах подарит ребятам возможность не только попутешествовать, но и даже стать автором собственного короткометражного фильма.
Торжественный старт проекта состоялся в Брестской крепости. Участники "Поезда Памяти" принесли клятву на верность исторической памяти о Великой Отечественной войне. Поприветствовала ребят спикер Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Когда мы начинали этот проект, очень переживали. Ведь идея принадлежит взрослым. А как это будет воспринято детьми? Но сегодня мы четко понимаем и знаем, что проект состоялся. Состоялся потому, что мы видим, как дружат ребята, несмотря на то, что прошли уже годы. Они горды, что были участниками "Поезда Памяти".
"И, конечно, география расширяется: если в первый год это были две страны (Беларусь и Россия), то сейчас это уже 18 стран, 15 из них - страны бывшего Советского Союза, и три из Антигитлеровской коалиции", - обозначила она.
"Для ребят такого возраста услышать правду о войне из первых уст все более и более трудно. Но они могут увидеть своими глазами то, как это было. Они могут пережить эмоции тех людей, которые шли на смерть, чтобы победить. И эти эмоции, с моей точки зрения, то самое важное, что создает наш проект "Поезд Памяти". Ведь через эмоции мы воздействуем не только на умы, но и души, сердца", - подчеркнул зампредседателя Совета Федерации России, председатель оргкомитета проекта "Поезд Памяти" Константин Косачев.
День Независимости Республики Беларусь юноши и девушки встретят в Минске, здесь состоится закрытие юбилейного сезона проекта.