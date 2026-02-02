3.75 BYN
На борьбу со снегом в Минске вышли 1500 работников ЖЭУ
В Минске продолжаются работы по уборке дворов от снега и наледи. Сегодня задействовано 88 единиц техники, 6 средств малой механизации и около 1,5 тыс. работников ЖЭУ. Уже израсходовано почти 35 т песчано-соляной смеси.
В Заводском районе работники ЖКХ работают в усиленном режиме. Обрабатывают дороги и пешеходные связи противогололедными реагентами.
Елена Коляго, замдиректора ЖКХ по благоустройству и санитарному содержанию Заводского района г. Минска:
"Погода не повлияла на работу сотрудников ЖКХ, так как делаются перерывы для обогрева рабочих по комплексной уборке - 45 минут работы и 15 минут перерыва и горячего чая. А так работы продолжаются, ведутся в усиленном режиме. На сегодняшнее время задействовано 290 рабочих по комплексной уборке, трудится 10 единиц техники - это погрузчики, пескоразбрасыватели и КДМ. В настоящее время уже израсходовано более 10 т ПСС. В первую очередь была произведена посыпка пешеходных связей к детским дошкольным учреждениям, школам. В настоящее время ведется доработка погрузчиками пешеходных транзитных связей и проездов. Еще немаловажная работа на сегодняшний день - это очистка кровель от наледи и сосулек. Обращаем особое внимание граждан на зоны, которые ограждены - в этих местах могут вестись работы, может быть сход сосулек либо снега, поэтому берегите себя".
2 февраля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов. Медики рекомендуют одеваться тепло и пить горячий чай.