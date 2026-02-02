На борьбу со снегом в Минске вышли 1500 работников ЖЭУ

"Погода не повлияла на работу сотрудников ЖКХ, так как делаются перерывы для обогрева рабочих по комплексной уборке - 45 минут работы и 15 минут перерыва и горячего чая. А так работы продолжаются, ведутся в усиленном режиме. На сегодняшнее время задействовано 290 рабочих по комплексной уборке, трудится 10 единиц техники - это погрузчики, пескоразбрасыватели и КДМ. В настоящее время уже израсходовано более 10 т ПСС. В первую очередь была произведена посыпка пешеходных связей к детским дошкольным учреждениям, школам. В настоящее время ведется доработка погрузчиками пешеходных транзитных связей и проездов. Еще немаловажная работа на сегодняшний день - это очистка кровель от наледи и сосулек. Обращаем особое внимание граждан на зоны, которые ограждены - в этих местах могут вестись работы, может быть сход сосулек либо снега, поэтому берегите себя".