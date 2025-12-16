На диалоговой площадке в центре "Лидер" обсудили роль молодежи в государстве

Беларусь в ожидании ключевого политического события 2025 года. Второе заседание Всебелорусского народного собрания седьмого созыва состоится уже 18 и 19 декабря.

В числе делегатов - люди разных возрастов, профессий, которые представляют абсолютно все слои общества.

Какое место занимает молодежь в обсуждении судьбы страны - один из вопросов на диалоговой площадке в Минском городском образовательно-оздоровительном центре "Лидер". Аудиторию заполнили ученики столичных школ и гимназий. На встречу с юными лидерами приехал делегат седьмого Всебелорусского народного собрания Александр Лукьянов.