3.68 BYN
2.95 BYN
3.45 BYN
На диалоговой площадке в центре "Лидер" обсудили роль молодежи в государстве
Беларусь в ожидании ключевого политического события 2025 года. Второе заседание Всебелорусского народного собрания седьмого созыва состоится уже 18 и 19 декабря.
В числе делегатов - люди разных возрастов, профессий, которые представляют абсолютно все слои общества.
Какое место занимает молодежь в обсуждении судьбы страны - один из вопросов на диалоговой площадке в Минском городском образовательно-оздоровительном центре "Лидер". Аудиторию заполнили ученики столичных школ и гимназий. На встречу с юными лидерами приехал делегат седьмого Всебелорусского народного собрания Александр Лукьянов.
В центре проходят программы, направленные на формирование лидерских качеств, патриотизма среди молодежи, включая обсуждение важных общественно-политических тем и вопросов.