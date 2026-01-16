3.71 BYN
На фоне крепких морозов "Минскэнерго" переведено в режим повышенной готовности
Крепкие морозы сохранятся в Беларуси еще минимум 4 дня. Во избежание чрезвычайных происшествий все причастные организации переведены на усиленный вариант работы. В Минске и Минской области обеспечено бесперебойное энергоснабжение потребителей. К непредвиденным ситуациям также готовы. "Минскэнерго" прокомментировал работу службы.
Дмитрий Королев, начальник Центральной диспетчерской службы РУП "Минскэнерго":
"В условиях резкого ухудшения погодных условий и наступивших морозов, РУП "Минскэнерго" осуществляет комплексную работу по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей. На сегодняшний день система мониторинга энергосистемы работает в усиленном режиме. Наши специалисты ведут непрерывный контроль за параметрами работы оборудования, оперативно выявляя и устраняя любые отклонения. Круглосуточное дежурство десятков аварийно-восстановительных бригад организовано как в столице, так и по всей Минской области. Специальная техника подготовлена к работе в сложных метеоусловиях. Проводятся дополнительные обходы линий электропередачи. Особое внимание уделяется критически важным объектам социальной инфраструктуры, медицинским учреждениям и объектам жизнеобеспечения. В случае масштабных аварий готовы к оперативному развертыванию мобильные дизель-генераторные установки, которые могут быть направлены как в столичный регион, так и в смежные области республики. В период неблагоприятных погодных условий мы отменили все плановые работы, связанные с отключением потребителей от электроснабжения. РУП "Минскэнерго" переведено в режим повышенной готовности, что способствует обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей даже в самых сложных погодных условиях. Все необходимые меры приняты. Оборудование работает в штатном режиме, а специалисты находятся в полной готовности к оперативному реагированию на любые вызовы".
Также предпринимаются все меры по обеспечению теплом жителей столицы и области.
Алексей Иванов, замначальника службы РУП "Минскэнерго":
"РУП "Минскэнерго" предпринимает все необходимые меры для бесперебойного обеспечения теплом жителей Минска и Минской области. Инфраструктура централизованного теплоснабжения Минской энергосистемы включает 6 теплоэлектроцентралей, 4 мини-ТЭЦ, 10 котельных. География теплоснабжения помимо Минска охватывает такие населенные пункты, как Жодино, Борисов, Молодечно, Вилейка, Солигорск, Слуцк, Руденск, Свислочь и Дружный. Для создания комфортных условий в жилых и общественных зданиях увеличена температура сетевой воды. От некоторых теплоисточников она уже достигла более 100 градусов. Обеспечен запас резервного топлива и подготовлена система топливоподачи для использования при необходимости. Введен усиленный контроль за работой оборудования и переведены в режим повышенной готовности ремонтные подразделения. Обеспечение комфорта жителей Минска и столичного региона в условиях наступивших морозов является нашей первостепенной задачей. Ситуация находится на особом контроле".