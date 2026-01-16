На фоне крепких морозов "Минскэнерго" переведено в режим повышенной готовности

"В условиях резкого ухудшения погодных условий и наступивших морозов, РУП "Минскэнерго" осуществляет комплексную работу по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей. На сегодняшний день система мониторинга энергосистемы работает в усиленном режиме. Наши специалисты ведут непрерывный контроль за параметрами работы оборудования, оперативно выявляя и устраняя любые отклонения. Круглосуточное дежурство десятков аварийно-восстановительных бригад организовано как в столице, так и по всей Минской области. Специальная техника подготовлена к работе в сложных метеоусловиях. Проводятся дополнительные обходы линий электропередачи. Особое внимание уделяется критически важным объектам социальной инфраструктуры, медицинским учреждениям и объектам жизнеобеспечения. В случае масштабных аварий готовы к оперативному развертыванию мобильные дизель-генераторные установки, которые могут быть направлены как в столичный регион, так и в смежные области республики. В период неблагоприятных погодных условий мы отменили все плановые работы, связанные с отключением потребителей от электроснабжения. РУП "Минскэнерго" переведено в режим повышенной готовности, что способствует обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей даже в самых сложных погодных условиях. Все необходимые меры приняты. Оборудование работает в штатном режиме, а специалисты находятся в полной готовности к оперативному реагированию на любые вызовы".