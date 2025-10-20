На III Минской конференции по евразийской безопасности обсудят военные планы Европы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed1e0216-1bf4-4b78-aeaf-77f8fb3e387f/conversions/919dd2b1-cb22-4c81-99ca-1dce70c945d0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed1e0216-1bf4-4b78-aeaf-77f8fb3e387f/conversions/919dd2b1-cb22-4c81-99ca-1dce70c945d0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed1e0216-1bf4-4b78-aeaf-77f8fb3e387f/conversions/919dd2b1-cb22-4c81-99ca-1dce70c945d0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed1e0216-1bf4-4b78-aeaf-77f8fb3e387f/conversions/919dd2b1-cb22-4c81-99ca-1dce70c945d0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Накануне III Минской конференции по евразийской безопасности Евросоюз обещает Украине три года войны. Зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Руслан Косыгин отметил, что такие заявления отражают стратегическую подготовку ЕС к масштабному конфликту. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Эта тема уже актуальна очень давно. Это действительно реальная оценка тех происходящих событий в мире вокруг наших государств и Беларуси, и Российской Федерации, которые на сегодняшний день в определенной степени вызывают тревогу", - заявил эксперт.

Руслан Косыгин подчеркнул, что политика Евросоюза свидетельствует о прямой подготовке к военному конфликту.

Особое внимание уделяется так называемому плану "Готовность-2030". "В рамках плана реализуется целый ряд проектов - это и 800 млрд евро на повышение бронеспособности европейских государств, это более 200 логистических проектов, которые связаны с подготовкой объектов инфраструктуры для приема и размещения войск", - пояснил эксперт.

Аналитик отмечает сложную роль США в текущей ситуации. "Американцы стараются отойти в лице пока Трампа, хотя все ему вставляют палки в колеса, чтобы все-таки вернуть его в лоно вот той политики, которую проводил Байден", - сказал эксперт.

В ответ на эти вызовы в конце октября в Минске пройдет III Минская конференция по евразийской безопасности. "Будет большой, серьезный разговор в рамках оценки обстановки", - отметил Руслан Косыгин. Ожидается, что на конференции вновь будет обсуждаться Хартия многообразия и многополярности в XXI веке как альтернативный путь развития.