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На какие вызовы придется реагировать новому составу правительства Беларуси, рассказал эксперт
Когда в Беларуси будет формироваться новый состав правительства, очень важно, чтобы профессионалы были не только как регуляторы политики в той или иной области, но чтобы они могли смотреть еще и за горизонт.
Об этом в студии "Первого информационного" заявил Александр Маркевич, завкафедрой Академии управления при Президенте Беларуси.
Эксперт убежден: необходимо видеть то, что будет через несколько лет, а это довольно сложно.
Также он рассказал, на какие вызовы сегодня придется реагировать формируемому правительству и какие вопросы решать.
"Видно, что санкции пока никто не собирается отменять в отношении Республики Беларусь. Необходимо именно прорабатывать логистические маршруты для того, чтобы обеспечить реализацию прироста экономики. Произвести - это одно, очень важно реализовать. Конечно, небольшая часть будет за счет внутреннего рынка, но в основном мы нацелены на внешние рынки. Весомую часть этого прироста необходимо экспортировать, - отметил Маркевич. - Поэтому мы активно развиваем взаимоотношения с Глобальным Югом и Востоком, с государствами Африки, Латинской Америки и традиционно укрепляем на постсоветском пространстве. Это наши партнеры, с которыми есть долговременные отношения. И, безусловно, тот приоритет, который у нас есть в отношении Российской Федерации, КНР, необходимо укреплять и наращивать темпы нашего взаимодействия".