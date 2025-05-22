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На ком лежит забота о детских площадках? Ответы 22 мая в проекте "На контроле Президента"
Чистота и порядок - визитная карточка Беларуси. Традиционно по весне проводится большая работа и по благоустройству детских площадок. Самое важное, чтобы детворе на них было безопасно и, конечно, интересно.
Насколько готовы игровые локации к старту летних каникул? И какие недочеты находят контролирующие органы?
Об этом смотрите 22 мая в вечернем эфире "Беларусь 1" в новой серии проекта "На контроле Президента" при поддержке Комитета госконтроля.