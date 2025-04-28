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В параде Победы в Минске примут участие конные гвардейцы
На параде Победы в Минске будут и конные гвардейцы, и современные танки. Особенностью военного парада в 2025 году станет большая историческая часть как в пеших расчетах, так и в механизированной колонне.
Об этом 6 мая на пресс-конференции рассказал замминистра обороны Беларуси Александр Науменко, который контролирует весь ход подготовки большого мероприятия.
Как стало известно, военный парад, посвященный 80-летней годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, начнется 9 мая в 20:30.
По словам Александра Науменко, в центре Минска на закате можно будет увидеть кавалеристов, тачанку с пулеметом, добавились и парадные расчеты офицеров с винтовками и с боевыми знаменами - реликвиями воинских частей, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
Александр Науменко:
"Также пройдет сводный парадный расчет инженеров с собаками, медицинских работников и регулировщиков. Механизированную колонну возглавят легендарные танки Т-34, пройдут мотоциклы, реактивная установка "Катюша", автомобили с прожекторами, представляющими противовоздушную оборону времен Великой Отечественной войны, и зенитные установки. Уже проведены две тренировки воздушного эшелона над городом. С учетом наступления темноты воздушные суда осуществляют пролет с проблесковыми маячками, что добавляет зрелищность мероприятию. Следующая дата тренировки - 7 мая (будут два вылета над местом проведения парада)".
2 мая прошла генеральная тренировка пешей и механизированной колонн. 6 мая пройдет заключительная тренировка, которая будет максимально приближена к условиям проведения парада.
Военный парад станет главным событием в серии мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Празднование Дня Победы в Минске завершится праздничным салютом, который запустят в шести точках города, их мы перечисляли здесь.