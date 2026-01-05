На первом месте человек, или Что отличает Беларусь от "демократий"

Главная ценность современности - мир. Об этом вам скажут многие люди, разговаривающие на разных языках. Многие об этом только мечтают. Кому-то прожить бы день, не потеряв близких. У нас, белорусов, это богатство есть.

Мы крепко стоим на ногах, уверенно смотрим в будущее и за праздничным новогодним столом желаем мира.

Что отличает Беларусь от стран, считающих себя слишком демократичными, слишком продвинутыми, самыми-самыми, лучше остальных? Да просто все, у нас на первом месте - человек, народ белорусский. Ради него все. Чтобы ему и сегодня, и через десятилетия жилось хорошо на своей земле, чтобы богаче становился наш человек - материально и духовно, чтобы понимал: дома стабильно, ни ему, ни детям не придется прятаться от бомбежек, что здесь защитят. "Орешник" и другое вооружение стратегического сдерживания в Беларуси не просто так, а чтобы у вражин даже мысли не было на нас нападать.

"Они закупают огромное количество оружия, - о бешеной милитаризации европейских стран говорил Александр Лукашенко в недавнем Послании белорусскому народу и парламенту. - А наши беглые кричат: "Он ядерное оружие завез". А где мы возьмем 50 млрд долларов, чтобы так вооружаться? У нас таких денег нет и быть не может. Значит, надо иметь такое ружье, чтобы бахнуть, и они знали, что бахнем, чтобы сюда не лезли".

Сразу после войны, в 1945 году, как известно, западное военное командование разрабатывало секретный план - массированный ядерный удар по СССР. Рассчитали, что для его уничтожения понадобится 196 бомб. Приоритетные цели - несколько десятков основных промышленных центров. Было понятно, что нужно средство сдерживания. Захватнические амбиции никуда не делись, поэтому и сегодня нам нужен щит, чтобы уберечь себя и все то, что создали.

Захватнические амбиции Запада никуда не делись. Потому и сегодня нам нужен щит

А создали немало, несмотря на все это мракобесие в мире, деградацию международного права, экономическое, политическое давление, гибридные атаки. Не нравится им сильная, самостоятельная Беларусь. Не нравится наша крепкая экономика, здоровая конкуренция на рынке товаров и услуг. Нравятся государства-колонии, где они хозяева, а мы, местное население, - рабы, обслуга, ресурс. И жить, мол, обязаны по образцу "продвинутых". А это как? Знаем. Видим, как существуют народы этих стран и куда катятся. Все на поверхности.

Так что не дурите вы нам голову своей "демократией". У нас народ решает, как ему лучше. Потому и выборы настоящие, потому и Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия, где люди принимают важнейшие для государства решения. Вспомним 1996 год, первое ВНС и его антикризисный план. Нужно было остановить инфляцию, сократить дефицит госбюджета, не погрязнуть в долгах, разрешить конфликт двух ветвей власти. Не каждый смельчак решится посмотреть той правде в глаза, предложит экстренные меры и возьмется их реализовывать. Не мифические, а реальные, от жизни. Один человек такой нашелся - наш Батька.

Обсуждали делегаты (как и сейчас), решали и решили, как жить будем и что для этого должны сделать вместе. Александр Григорьевич еще тогда дал понять главное: Беларусь - социальное государство, где важны благосостояние человека, его здоровье, безопасность, его будущее. В те годы пожар погасили и в 2001 году на II ВНС уже смелее говорили о сильной и процветающей Беларуси. Приняли свою, особую модель экономического развития, и шли дальше.

Даже те, кто в 1990-х сомневался в успехе, теперь аплодируют

Даже те, кто в 1990-х сомневался в успехе, теперь аплодируют. Пусть отдельные и мысленно, но и они понимают, что наша страна - страна для народа. Крепко стоим на ногах, идем к новым возможностям. И вот мы уже говорим о сильных регионах, росте зарплат и пенсий, лидерстве в доступности образования. Наши школьники занимают на олимпиадах высокие места, опережая все европейские страны. Говорим о современном жилье, транспорте, производстве, технологическом суверенитете, энергетической самостоятельности, развитии национальной IT- индустрии. Не без трудностей, понятно. Справляемся с проблемами, их, как сказал Президент, не имеем права перекладывать на плечи детей, как не имеем права полагаться на авось и случайные обстоятельства.

Наши западные соседи вооружаются, окапываются у наших границ, тренируются нападать. В их странах все движется к тотальным ограничениям, людей лишают всяких прав. Голос человека не слышен, его интересы не учитываются. А что в "плане" развития "альтернативных" беглых? Суть - все распродать, разворовать. Один из пунктов - подключить Беларусь "к энергетической системе Европы", с удорожанием тарифов раз в пять - по скромным прогнозам.

Что сделаем - то наше. Не прилетит волшебник из "Райского сада"

Это вам не страну с колен поднимать, а потом создавать собственное, приходить на новые рынки новых стран. В современной Беларуси стабильная экономика. Нас ценят в мире. И мы друзьям рады. Мы понимаем и не раз убеждались: что сделали - то наше. Не прилетит волшебник из "райского сада" и благами не станет осыпать. У этих "волшебников" планы на нас другие.

"Уважаемые соотечественники. Каким будет мир завтра, мы не знаем. Какой будет Беларусь - зависит только от нас, - сказал Президент. - Поэтому давайте каждый на своем рабочем месте будем заниматься своим делом. Каждый должен думать о том, чтобы наша страна развивалась. Если не можем много, давайте чуть-чуть каждый год добавлять. Время сейчас такое - не для глобальных тектонических сдвигов. Время такое, когда надо просто порой приспособиться и выжить, где-то переждать. Но видеть свой интерес. Давайте будем делать все, чтобы для наших детей было место, где жить".

И мир сохранить бы. Для себя и соседей. Для друзей, которые за тысячи километров. Мир - вот главная ценность. И что бы ни происходило, всегда можно договориться, повторяет наш мудрый Батька. Всем говорит, всех уговаривает. По себе потому что судит, и разговаривать будет хоть с ослом, хоть с чертом, лишь бы не было войны. Лишь бы люди не гибли, не искали по углам крошки для детей.