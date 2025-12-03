На заседании Палаты представителей рассмотрен бюджетно-налоговый пакет законопроектов на 2026 год

3 декабря в Палате представителей законотворческий день. В Овальном зале на рассмотрении находятся 8 документов. На чем будем зарабатывать и на что тратить в 2026 году? В этих вопросах депутаты поставили точку. Проект республиканского бюджета приняли во втором чтении. Рассмотрели и предстоящие налоговые новации.

Доходы республиканского бюджета на 2026 год прописали на уровне практически 54,5 млрд рублей. Это на 12 % выше оценок 2026 года. Традиционно более 70 % доходов составит налоговое поступление.

Бюджет на 2026 год в полной мере отражает свою социальную направленность. Главный приоритет бюджета - поддержка зарплат, пенсий, стипендий и пособий - все, чтобы жизнь людей становилась стабильнее и комфортнее.

Что же касается корректировок в Налоговый кодекс, во-первых, это индексация ставок, которые установлены в белорусских рублях на прогнозные параметры инфляции.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:

"Мы рассматривали главный вопрос о том, насколько и каким образом мы будем повышать ставку подоходного налога, чтобы продолжить дальнейший тренд на справедливое налогообложение доходов наших граждан. Предлагалась ставка порядка 40 %, но с учетом изучения этих вопросов депутатами, консультаций с бизнес-сообществом было рассмотрено еще несколько вариантов в этой части, но остановились на том, что дополнительное увеличение, это третья ставка - 30 %, будет для доходов свыше 600 тыс. рублей. Сегодня 13 % - до 220 тыс. рублей, далее 25 %. Значит, теперь будут три ставки до 350 тыс. рублей - 13 %, до 600 тыс. рублей - 25 % и свыше 600 тыс. рубле - 30 %. Дивидендов эта ставка не коснется, то есть тех инвесторов, которые вкладывали деньги в страну, в бизнес-проекты, это изменение не коснется. Но с точки зрения более высоких заработных плат здесь будет применяться вот такой подход".

Также 3 декабря в депутатской повестке - вопросы, касающиеся железнодорожного транспорта. Здесь в целом никаких кардинальных изменений. Рассмотрели депутаты и ряд международных документов.