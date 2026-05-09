Начальник штаба Поста № 1 рассказал, как ведется подготовка ребят к Вахте Памяти

Он отметил, что весь учебный год (с сентября по май) по графику, кроме каникулярного времени, учащиеся Минска несут почетную Вахту Памяти у Вечного огня. Подготовка происходит заранее, в среднем она длится полтора-два месяца.

"Чтобы попасть в ряды, необходимо хорошее состояние здоровья. Человек должен быть допущен к этому, потому что есть определенная нагрузка. Также учитываются ростовые данные, так как выдается караульная форма одежды с конкретным размерным рядом. Но самое главное - желание ученика и понимание им, какую миссию он будет выполнять на площади Победы. Попасть в отряд сложно, так как есть конкурс среди учреждений образования. Когда начинается подготовка, ребята изучают теоретический материал, историю площади Победы, города-героя Минска, а также свои функциональные обязанности на Посту № 1", - рассказал начальник штаба Поста № 1 города-героя.