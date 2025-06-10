Награждение победителей конкурса "Зеленая Евразия" пройдет на Евразийском экономическом форуме

"В этом году в состязании приняли участие заявки из 16 стран со всего мира: из Армении, Беларуси, Болгарии, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, России, Сенегала, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР. Экспертная оценка и отбор наиболее эффективных решений по климатической митигации (действия, направленные на смягчение последствий изменения климата - прим. ред.) и адаптации проходил по 10 номинациям - от государственных практик до образовательных проектов. Члены президиума конкурса отметили высокий уровень заявок по степени проработки технологий и практик, а также по подтвержденному климатическому эффекту", - рассказали в пресс-службе.