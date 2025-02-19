Накануне 80-летия Великой Победы в стране задумались об увеличении числа экскурсоводов

В топе путешествий по Беларуси на победный май маршрут по ранам страны-партизанки.

В Музее обороны Брестской крепости около 40 человек, которые могут провести экскурсии, рассказал директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Александр Коркотадзе. Сейчас они увеличивают количество экскурсоводов и младших научных сотрудников. "С нашим Брестским университетом, с историческим факультетом, буквально вчера я разговаривал со студентами последнего курса, приглашал к нам на работу", - сказал он.

Масштабировать полурассказчиков нужно. Близится победный май. И в нем уже фактически не осталось окон. Записи идут на осень. Это школы, семьи, турфирмы. Последние, с кем крепость заключила договор, под номером 102, все жаждут исторической правды о событиях 1941-го.

Почтить память павших только в 2024 году решили 602 тыс. неравнодушных туристов. Конечно, им интересна история Брестской крепости, сотрудники мемориального комплекса провели в основном 12 600 экскурсий.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00d1cdf0-d138-468e-9f6a-8e3ed85bfd52/conversions/ebed46cb-b707-4963-928e-b6f1eef8223e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00d1cdf0-d138-468e-9f6a-8e3ed85bfd52/conversions/ebed46cb-b707-4963-928e-b6f1eef8223e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00d1cdf0-d138-468e-9f6a-8e3ed85bfd52/conversions/ebed46cb-b707-4963-928e-b6f1eef8223e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00d1cdf0-d138-468e-9f6a-8e3ed85bfd52/conversions/ebed46cb-b707-4963-928e-b6f1eef8223e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Российские туроператоры прогнозируют прирост приезжих в нашу страну еще на 40 %. Один из поводов - 80-летие Победы. Соседи хотят отдать дань уважения стране-партизанке, но непременно с авторитетной помощью экскурсовода.

"До того как мы доехали до Хатыни, от Минска идет экскурсия по объектам о войне, которые вдоль дороги, про сопротивление, про эту борьбу с гитлеровцами. Потом переходим уже к теме геноцида белорусского народа. И когда они приезжают в Хатынь, то уже фактически подготовлены к тому, чтобы эту информацию воспринимать", - делится профессиональными секретами экскурсовод, член Государственной аттестационной комиссии экскурсоводов Тамара Федорцова.

Если повезло, то группа туристов передается экскурсоводу мемориала.

"Если повезло, и турфирма, которая вас отправила на экскурсию, сумела заказать экскурсовода мемориала, если нет, то мы им тогда предлагаем идти и смотреть самим", - пояснила она.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a36f4e4c-3519-4b8c-a26c-9ad35831b8c9/conversions/a8de06b0-dafc-4062-82fb-aaa4d408f2e6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a36f4e4c-3519-4b8c-a26c-9ad35831b8c9/conversions/a8de06b0-dafc-4062-82fb-aaa4d408f2e6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a36f4e4c-3519-4b8c-a26c-9ad35831b8c9/conversions/a8de06b0-dafc-4062-82fb-aaa4d408f2e6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a36f4e4c-3519-4b8c-a26c-9ad35831b8c9/conversions/a8de06b0-dafc-4062-82fb-aaa4d408f2e6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вести экскурсии на территории и внутри мемориальных и музейных комплексов могут только их сотрудники. С 2022 года так регламентируют Кодекс о культуре. Иным экскурсоводам, даже если они аттестованы государственным органом, доступ воспрещен. Изменения продиктовали время и нерадивые гиды, которые искажали историческую правду.

Ирина Карпович, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси:

"Вносили информацию со своей точки зрения, ориентируясь на того посетителя, который был, и то, что хотел слышать посетитель".

"Государственные учреждения отвечают за то, что происходит на их территории. Мы имеем право с наших сотрудников спросить за эти инциденты. Когда сторонние люди, которые приходят, отрабатывают свои деньги и уходят, то тяжело потом посетителю смотреть в глаза и приносить извинения за то, что было что-то не так", - поделилась сложностями профессии Ирина Карпович.

Под ведомством Министерства культуры сегодня 152 музея. И спрос, что, вероятно, превысит предложение, на контроле Президиума Совета Министров. В декабре им поручено разработать гибкий график работы музеев.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a90ae673-0d13-4751-865d-9a08f22ed3d3/conversions/ff8691af-7be3-43bc-ad78-2091235b3447-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a90ae673-0d13-4751-865d-9a08f22ed3d3/conversions/ff8691af-7be3-43bc-ad78-2091235b3447-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a90ae673-0d13-4751-865d-9a08f22ed3d3/conversions/ff8691af-7be3-43bc-ad78-2091235b3447-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a90ae673-0d13-4751-865d-9a08f22ed3d3/conversions/ff8691af-7be3-43bc-ad78-2091235b3447-xl-___webp_1920.webp 1920w

Как раз тут, чтобы каждый желающий попал на объект со знанием дела, свою помощь музею предлагают аттестованные Национальным агентством по туризму гиды.

Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму: