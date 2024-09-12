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"Нам нужно доносить информационную повестку". Первый форум блогеров проходит в Минске
Одна из задач форума "БлогБай. Нам есть что сказать!" - создание формы общения государства с блогерами и блогеров с государством. В этом убежден министр информации Беларуси Марат Марков. Он отметил, что на форум специально приехал без галстука.
Общая аудитория всех сидящих в зале блогеров - более 27 млн подписчиков, поэтому говорили и об ответственности, которая лежит на блогерах. Участниками и гостями форума стали как именитые, так и начинающие представители блогерского сообщества. Есть и зарубежные гости.
Настя Кравченко, блогер, певица:
"Полноценным блогером я стала после того, как у меня появились каналы на YouTube и в TikTok. Это уже около двух лет. Моя основная аудитория - это, скорее, дети и подростки. Хотя есть и люди, наверное, старше 50-ти. Вот такая разбежка".
Егор Скепко, блогер:
"Я нацелен на молодежь, но в том числе я вижу, когда происходят какие-то вбросы. Я считаю, что нам, белорусским блогерам, нужно доносить информационную повестку, в том числе и политическую, и молодежную. Поэтому мой блог нацелен именно на это".
Александр Хоровец, главный директор Главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании:
"На мой взгляд, это та площадка, где сегодня медийщики должны объединяться и консолидироваться, потому что реально идет информационная война. И если представители традиционных СМИ - телевидения, радио, газет - прекрасно понимают, что они на информационном фронте и защищают рубежи независимости нашей страны, то хотелось бы еще поближе познакомиться с блогосферой, с представителями новых медиа и выстроить такие горизонтальные связи для того, чтобы мы единым фронтом, единым кулаком ежедневно, ежесекундно отражали те атаки, которые идут от наших якобы "дружественных" стран, и вместе опровергали тот поток фейков, который ежедневно льется в наше информационное пространство".
Программа форума насыщена теорией и практическими кейсами, посещением знаковых мест и площадок белорусской столицы, неформальным общением. Под руководством опытных наставников - политических обозревателей, журналистов, руководителей СМИ - у участников форума будет возможность разработать уникальные проекты, а также посетить тематические площадки. Одна из них - Белтелерадиокомпания. Уже в ближайшее время участников ждут на Макаенка, 9.
Кстати, как отметил председатель медиахолдинга Иван Эйсмонт, компания открыта к сотрудничеству с блогерами. Особенно это касается тех, кого интересует общественно-политическая тематика. Блогерам готовы предоставить эфирное время.
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