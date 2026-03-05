"Нас слышат" - Игорь Секрета рассказал, как Беларуси воспринимают на международной арене

В Женеве проходит сессия Совета ООН по правам человека. О том, как сегодня обсуждается правозащитная повестка, почему санкции бьют по их инициаторам и как Беларусь выстраивает диалог даже с оппонентами, рассказал замминистра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета в "Актуальном интервью".

Совет по правам человека остается ключевой площадкой для обсуждения чувствительных тем, но единства в подходах нет и в помине. Страны четко разделились на два лагеря. "Первая - это страны западного блока, для которых абсолютным приоритетом являются индивидуальные гражданские и политические права. Для развивающихся стран на первое место выходят социально-экономические права, борьба с бедностью, преодоление последствий катастроф, доступ к научно-техническому прогрессу, устойчивое развитие", - пояснил Игорь Секрета.

Именно это мировоззренческое расхождение - главный камень преткновения. При этом вторая группа, объединяющая страны Азии, Африки, Латинской Америки, европейские страны, уже по праву считается глобальным большинством. "Нет того одноголосия, которое было еще несколько десятков лет назад. Сейчас доминирует вторая группа, которая настойчиво продвигает свои интересы, заставляя прислушиваться к ним", - констатировал замминистра иностранных дел.

Отдельная тема - незаконные односторонние принудительные меры. Количество стран, против которых введены санкции, уже превысило полсотни, и это число растет. "Это достаточно внушительная, весомая группа стран, которая объединяется, выступая против односторонних принудительных мер, показывая их незаконный характер, абсолютно развенчивая миф о том, что санкции призваны улучшить ситуацию с правами человека. На самом деле они ситуацию с правами человека совсем не улучшают", - подчеркнул Игорь Секрета.

Более того, последствия санкций все больше ощущают граждане самих стран-инициаторов. Замминистра иностранных дел Беларуси c трибуны Совета по правам человека белорусский приводил конкретные примеры. "Показывая на примерах с оплатой коммунальных платежей, за что потом был критикован нашими оппонентами. Счета действительно выросли существенно. Что это, как не подтверждение абсолютной бессмысленности? То, что они незаконны, мы знаем давно", - заявил он.

При всей публичной жесткости риторики, дипломатическая работа не прекращается. И здесь Беларусь демонстрирует результат. "Трибуна - это место для национальных заявлений, публичность, медийность, широкое освещение. Но дипломатия, так же, как и деньги, любит тишину", - подчеркнул замминистра.

Участие в международных площадках позволило Беларуси установить более тесные контакты с контрагентами. Уже проведена целая серия политических консультаций на уровне политдиректоров МИД ряда западных стран. Повестка - широчайшая. "Я очень надеюсь, что в ближайшее время с помощью этих разговоров мы придем к каким-то ощутимым показателям, цифрам экономической статистики. Потому что для нас безусловный приоритет - это не просто пустые разговоры о мире, а решение конкретных прикладных задач. Приоритет - это экономика", - акцентировал внимание Игорь Секрета.