"Наши оппоненты готовятся". Иван Эйсмонт о ситуации в информационном поле Беларуси накануне выборов

"30 лет я уже наблюдаю за тем, что происходит в общественно-политической жизни нашей страны. Ничего не меняется. Это, может быть, школьникам, которые недавно выросли, кажется - что-то экстраординарное происходит в нашей стране и вокруг нее, на самом деле нет, - отметил Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании. - Но, конечно, наши оппоненты готовятся. Сколько уже, я не знаю - 6, 7, 8, 9, попыток свержения власти было, по разным оценкам, в нашей стране. Во-первых, это большой бизнес. Доллары печатаются. Эти деньги нужно дать людям, которые здесь им помогают совершить то, что они планировали. Половина денег улетучивается по дороге между Вашингтоном, Вильнюсом и Варшавой. Всем хорошо, все живут, работой своей занимаются. Институтов насоздавали по борьбе с Беларусью. И мне кажется, это будет всегда".