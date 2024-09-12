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"Наши оппоненты готовятся". Иван Эйсмонт о ситуации в информационном поле Беларуси накануне выборов
Свобода чьего слова сегодня утвердилась в США и как системно душат альтернативное мнение на Западе?
О чем говорит блокировка белорусских телеканалов в странах Польши и Балтии и где все-таки можно найти правду, узнаем у председателя Белтелерадиокомпании. Гость очередного выпуска проекта "Скажинемолчи" - Иван Эйсмонт.
Как накаляются страсти в нашем информационном поле накануне выборов? Электоральная кампания новая, а методы оппонентов старые. Разбор полетов, которым уже три десятка лет.
Сейчас Беларусь вступает в новую электоральную кампанию. Страсти в информационном поле накаляются?
"30 лет я уже наблюдаю за тем, что происходит в общественно-политической жизни нашей страны. Ничего не меняется. Это, может быть, школьникам, которые недавно выросли, кажется - что-то экстраординарное происходит в нашей стране и вокруг нее, на самом деле нет, - отметил Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании. - Но, конечно, наши оппоненты готовятся. Сколько уже, я не знаю - 6, 7, 8, 9, попыток свержения власти было, по разным оценкам, в нашей стране. Во-первых, это большой бизнес. Доллары печатаются. Эти деньги нужно дать людям, которые здесь им помогают совершить то, что они планировали. Половина денег улетучивается по дороге между Вашингтоном, Вильнюсом и Варшавой. Всем хорошо, все живут, работой своей занимаются. Институтов насоздавали по борьбе с Беларусью. И мне кажется, это будет всегда".
В новый телесезон мы вошли с новым телеканалом - "Первым информационным". Ожидание и реальность - все ли совпало? Ответы - в полном выпуске проекта на ютуб-канале "Беларусь 1".
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