Насилие и кучи обгорелых трупов - что делали белорусские националисты в ответ на партизанские акции

1943 год стал годом трансформаций как для нацистской Германии так и для белорусских националистов. Это был переломный момент в Великой Отечественной войне. Тогда начался первый этап освобождения Беларуси.

"К лету 1943 года уже показывались тревожные тенденции для немецких оккупационных властей. К осени эта ситуация стала еще более сложной. Мы можем здесь говорить об активной партизанской деятельности на территории Беларуси, когда целые районы оказывались под властью партизан", - рассказал замначальника Академии национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук, профессор Геннадий Краско.

22 сентября был ликвидирован гауляйтер Вильгельм Кубе. А уже на следующий день был освобожден первый населенный пункт Беларуси - Комарин. 26 ноября 1943 года освободили первый областной город республики - Гомель.

К этому моменту партизаны контролировали практически 60 % оккупированной территории. Действовали десятки партизанских зон. Начинался второй этап рельсовой войны под кодовым названием "Концерт". Немецкие поезда с техникой, продовольствием, оружием, медикаментами и живой силой летели под откос.

Оккупационные власти вместе с действующим националистическим Белорусским корпусом самообороны не могли повлиять на действия партизан. Несмотря на то, что главной задачей военизированного подразделения являлась ликвидация партизанских формирований, пособники нацистов в этой борьбе показали себя малоэффективными. В таких условиях пост исполняющего обязанности гауляйтера Беларуси занял Курт фон Готтберг.

Геннадий Краско news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc115500-c2eb-4d92-b01c-0e2e699fdf00/conversions/3aad6f4c-d48c-4cc5-bdeb-2dbdb97770e1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc115500-c2eb-4d92-b01c-0e2e699fdf00/conversions/3aad6f4c-d48c-4cc5-bdeb-2dbdb97770e1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc115500-c2eb-4d92-b01c-0e2e699fdf00/conversions/3aad6f4c-d48c-4cc5-bdeb-2dbdb97770e1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc115500-c2eb-4d92-b01c-0e2e699fdf00/conversions/3aad6f4c-d48c-4cc5-bdeb-2dbdb97770e1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Геннадий Краско:

"Генерал СС после своего назначения на высокую должность в Беларуси изначально очень негативно относился ко всем вопросам, связанным с этими националистическими организациями. Он считал, что все подлежат уничтожению. Однако уже в первые месяцы пребывания в должности Готтберг уехал в Берлин, где с ним активно работали представители ведомства Розенберга и доводили ему свою позицию, которая заключалась в необходимости активного использования ресурса местных коллаборационистов".

Нацисты действовали привычным для себя образом в ответ на партизанские акции. Они уничтожали мирных безоружных женщин, стариков и детей, сжигали населенные пункты. Политика "выжженной земли" набирала обороты. Десятки карательных акций проводили на всей оккупированной территории. В них участвовали батальоны националистических подразделений с бело-красно-белыми нашивками.

"История четко свидетельствует, что под этой символикой ничего позитивного никому достичь не удалось. Ни одна идея под этим флагом положительно не реализовалась", - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук Вячеслав Данилович.

Был разработан алгоритм действий в ходе проведения акций по уничтожению. Был одинаковый сценарий в разных районах. Об этом вспоминали чудом выжившие люди.