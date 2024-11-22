Насыщенный вкус жизни "Марафон единства" почувствовал в Лиде - что уникального предложили участникам

Главный выбор белорусов сегодня - быть едиными, знать и ценить историю, традиции, достижения. И с удовольствием открывать для себя многообразие родной страны. "Марафон единства" продолжает большое путешествие по Беларуси.

10 января в маршруте королевский город с непохожим звоном, хрустом, цветом и даже спонтанным оркестром. Акцию встречает Гродненская область - город Лида.

Таланты Могилева и Несвижа посетили лидские цеха

Сегодня еще ближе к чистоте хрусталя и женственности металла стали музыканты. Они как никто понимают, как деликатно - вручную - сохранять искусство нации.

Сначала лекция, после практика. Но только наблюдать, без самодеятельности. Тут подход как к скрипке Страдивари. Лучше наслаждаться со стороны.

Лида ежедневно упаковывает и вкус детства. Кукурузные палочки разлетаются с полок страны. Вкус лимонный объединяет большинство.

"Лидские пищевые концентраты" насытили маршрут творческого десанта и взбудоражили рецепторы воспоминаний.

В "Марафон единства" включился коллектив ОАО "Лидахлебопродукт"

А чтобы почувствовать насыщенный вкус жизни, "Марафон единства" меняет талантливых людей местами. Пока музыканты отдыхали от дела жизни, кружа по цехам, сами работники предприятий наслаждались музыкой.

Здесь знают, как качественно делать свое дело. Они смогли произвести конкуретоспособный продукт. А сегодня полуфабрикаты как будто довели до состояния аль денте благодаря энергетике, что зарядила весь цех.

Мастер-класс от Большого театра в Лидской школе искусств

"Марафон единства" ищет таланты. В разведку за чувствующими ритм отправился брасс-квинтет Большого театра Беларуси. В Лидской школе искусств, наконец, дали джазу. Без импровизации здесь никак. Создали оркестр.

И чтобы дети могли беззаботно отбивать музыкальный ритм, не слыша - не дай бог - "ритмы" снарядов, взрослые собрались поговорить о внутренней безопасности и международной обстановке. Наблюдения из кулуаров - от государственного деятеля Леонида Мальцева.

Леонид Мальцев, директор Института государственной службы Академии управления при Президенте Беларуси:

"Ни одно государство в мире не погибло от внешних врагов. Все империи сгнили изнутри, а внешние враги их только добивали. Мы добились единства своего народа. Мы добились, что все, что ни делается, делается в интересах нашего народа, в наших национальных интересах. Поэтому получается стабильная политическая ситуация, как бы ее не пытались расшатать".

Важно делать выбор осознанный, понимая и осознавая последствия. "НЕскучные НЕлекции" напоминают об этом интерактивно и эффективно.