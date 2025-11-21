Наталья Эйсмонт прокомментировала решения Президента Беларуси по помилованию

На основании помилования Президента Беларуси Александра Лукашенко были освобождены два католических священнослужителя, совершивших тяжкие преступления против государства. Эту тему прокомментировала пресс-секретаря главы государства Наталья Эйсмонт.

"Да, действительно, главой государства 20 ноября помилованы два католических священника Анджей Юхневич и Генрих Околотович, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против государства, а также иных преступлений. Это решение было принято по просьбе Папы Римского Льва XIV при участии митрополита Юзефа Станевского в рамках жеста доброй воли, руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, учитывая состояние здоровья осужденных, а также в целях развития отношений Республики Беларусь со Святым Престолом", - отметила Наталья Эйсмонт.

Кроме того, рассказала пресс-секретарь главы белорусского государства, в развитии достигнутых договоренностей между Президентом США Дональдом Трампом и Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, по просьбе украинской стороны, в целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Президентом помилован 31 гражданин Украины, совершивший уголовное преступление на территории Беларуси. Сегодня в полдень состоялась их передача украинской стороне.

"Я хочу подчеркнуть, что наш Президент поступательно выступает за стабилизацию ситуации в регионе, налаживание диалога между всеми государствами и решение всех спорных вопросов сугубо мирным путем. Переговоры с различными странами и прежде всего Соединенными Штатами Америки сейчас находятся в активной фазе. Мы всегда говорили и говорим, Республика Беларусь открыта к диалогу и готова рассматривать предложения всех заинтересованных сторон", - заключила Наталья Эйсмонт.