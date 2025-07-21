Национальный аэропорт Минск предупреждает о возможных изменениях в расписании авиарейсов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"В связи с участившимися в последнее время ограничениями по использованию воздушного пространства в расписание авиарейсов могут вноситься изменения. Просим пассажиров, встречающих и провожающих, учитывать эту информацию и планировать поездку согласно текущим условиям", - рассказали в пресс-службе.

Актуальное расписание и статус нужного рейса можно найти на табло вылетов/прилетов на сайте аэропорта или авиакомпании.