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Национальный аэропорт Минск предупреждает о возможных изменениях в расписании авиарейсов
Национальный аэропорт Минск предупреждает о возможных изменениях в расписании авиарейсов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
"В связи с участившимися в последнее время ограничениями по использованию воздушного пространства в расписание авиарейсов могут вноситься изменения. Просим пассажиров, встречающих и провожающих, учитывать эту информацию и планировать поездку согласно текущим условиям", - рассказали в пресс-службе.
Актуальное расписание и статус нужного рейса можно найти на табло вылетов/прилетов на сайте аэропорта или авиакомпании.
"Персонал аэропорта прилагает максимальные усилия для скорейшего обеспечения всех производственных процессов по обслуживанию рейсов для минимизации отклонений от расписания полетов. Национальный аэропорт Минск приносит свои извинения за неудобства в сложившихся обстоятельствах и просит пассажиров отнестись с пониманием к текущей ситуации", - добавили в пресс-службе.