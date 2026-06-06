Национальные подворья на фестивале в Гродно раскрывают традиции и обычаи народов

Второй день XV Республиканского фестиваля национальных культур в Гродно по традиции стал днем национальных подворий. Более 40 национальностей представили свои традиции, музыку, ремесла.

Расскажем, чем удивляли подворья и какие сюрпризы подготовили участники фестиваля.

Мир культур в центре Гродно

6 июня Гродно превратился в настоящий город культур мира. Каждая площадка - это отдельная история народов. Здесь можно увидеть уникальные костюмы, познакомиться с традициями разных национальностей, которые уже много лет живут в мире и согласии.

C полудня на центральных улицах Гродно многолюдно. Второй фестивальный день торжественно приглашает гостей на национальные подворья.

Белорусское подворье по традиции стало одним из самых масштабных. Здесь представили народные ремесла, региональные бренды, творческие проекты и культурные традиции разных уголков страны. Гости участвовали в мастер-классах по соломоплетению и гончарству, знакомились с народными играми и танцами.

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Татьяна Суглоб, мастер по ткачеству:

"У нас есть один рисунок, который называется "Крюча". Это фрагмент с нашего флага. Семя бросается в землю, растет. Наливается жито, колоски опускаются. Когда колоски загнулись, получилась крюча. И этот символ присутствует на наших рушниках".

Под звуки национальных инструментов гостей встречали на татаро-башкирском подворье. Здесь знакомили с традициями праздника Сабантуй. Можно было увидеть башкирскую юрту и татарский дом.

Рима Агзамова, заслуженная артистка Татарстана:

"Есть у татарского народа выдающийся композитор Фарид Яруллин, автор балета "Шурале". Он похоронен в Дубровенском районе в братской могиле, погиб в 1943 году при освобождении Беларуси. И для меня особенно трогательно выступить на этой земле на Сабантуе".

Для гостей фестиваля нацкультур в Гродно свои двери открыли 19 подворий 6 июня в городе над Неманом проходит второй день масштабного фестиваля национальных культур 06.06.2026 12:59

Большой интерес у гостей вызвало грузинское подворье. Традициям гостеприимства здесь особое внимание - угощали национальными блюдами и напитками. Многоголосие и народные песни, являющиеся визитной карточкой грузинской культуры, создали неповторимую атмосферу.

На азербайджанском подворье представили национальные музыкальные инструменты, предметы быта и традиционные элементы жилища. А индийская площадка удивляла яркими костюмами и философией национального танца, где каждый жест и движение имеют особый смысл.

Многие подворья подготовили театрализованные представления, интерактивные программы и мастер-классы, благодаря которым гости фестиваля смогли не только увидеть, но и стать участниками национальных обрядов и праздников.