Не просто фамилии: в Беларуси имена героев Великой Отечественной увековечены в названиях улиц

Память о тех, кто подарил возможность жить под мирным небом, живет не только в сердцах белорусов. Именами героев названы улицы белорусских городов.

Как часто, идя по улицам Минска, мы задумываемся над тем, в честь кого они названы? А ведь за каждым названием стоит не просто фамилия, зачастую это целая история жизни и подвига во имя мирного неба.

Первомайский район столицы. Именно здесь находится улица, которая носит имя советского военачальника Героя Советского Союза Яна Фогеля.

На фронтах Великой Отечественной уроженец Латвии сражался с июля 1943-го. А уже в ноябре Ян Янович возглавил 120-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Вместе с однополчанами он участвовал в Курской битве и освобождал Орловскую и Брянскую области. Особенно Ян Фогель отличился в Рогачевско-Жлобинской наступательной операции.

Артем Михно, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны

Артем Михно, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: "Дивизия под его командованием смогла форсировать Днепр, одной из первых ворваться в город Рогачев, умелыми действиями его освободить и удерживать до подхода основных сил".

Одна из улиц белорусской столицы носит имя Витольда Гинтовта. Легендарный земляк - танковый гений. Во время войны он подбил и вывел из строя 21 танк, 80 автомашин и 27 орудий противника.

"Особенно Витольд Гинтовт отличился при освобождении Украины, а именно в Бердычевско-Житомирской наступательной операции при штурме города Винница. Танковой бригаде, в которой он служил, был отдан приказ захватить переправу через реку Южный Буг. Танковый экипаж Витольда Михайловича Гинтовта смог перерезать железную дорогу Винница - Жмеринка и на этом пути уничтожить один гитлеровский эшелон с более чем 300 гитлеровцами и 9 платформами с самоходными артиллерийскими установками", - рассказал Артем Михно.

Улице в Минске имя Гинтовта присвоено в марте 1990 года. А с 2022-го фамилию героя носит еще и столичная средняя школа № 202. Именно здесь на протяжении долгих лет бережно и по крупицам хранят память о герое Великой Отечественной.

Татьяна Швед, директор СШ № 202 г. Минска им. В. М. Гинтовта

Татьяна Швед, директор СШ № 202 г. Минска им. В. М. Гинтовта: "Наши ребята встречались с Тамарой Витольдовной и Сергеем Витольдовичем (дочерью и сыном В. М. Гинтовта). И всегда это было трогательно. Без связи поколений не может быть будущего. Мы должны понимать, что живое общение молодежи с потомками наших героев важно для патриотического воспитания".

После войны Витольд Михайлович вернулся в Минск. Здесь он работал прорабом и восстанавливал страну из руин. Его последней крупной стройкой стал Минский метрополитен.

Беларусь помнит своих героев и ценит вклад каждого.

"На протяжении многих лет в нашей школе ведется работа по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны. Важно сохранить мирное небо, чтобы последующие поколения жили в спокойствии и не знали, что такое война", - рассказал руководитель по военно-патриотическому воспитанию СШ № 202 г. Минска им. В. М. Гинтовта Дмитрий Ковалевич.