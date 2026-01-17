Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Не только контроль, но и помощь: сотрудники ГАИ работают в усиленном режиме

В усиленном режиме работает ГАИ. Сотрудники контролируют движение на улицах городов и вне населенных пунктов.

Кирилл Костюк, замначальника управления ДПС и профилактики ГУ ГАИ МВД Беларуси:

"В выходные Госавтоинспекция примет дополнительные меры по контролю за дорожной обстановкой в сложных погодных условиях. Первоочередное внимание инспекторы ДПС уделят пресечению нарушений, являющихся основными причинами ДТП с тяжкими последствиями. На особом контроле - своевременное отстранение от участия в дорожном движении нетрезвых и бесправников. В работе активно используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Наряды специального подразделения ДПС "Стрела" проводят профилактические отработки населенных пунктов и автодорог Брестской, Минской и Гомельской областей".

Сотрудники ГАИ помогают водителям, попавшим в сложную ситуацию. В чат-бот МВД "Мы всегда рядом!" поступило сообщение от молодого человека - его автомобиль не завелся, простояв на морозе. Инспекторы отдела ГАИ Партизанского района столицы помогли зарядить разряженный аккумулятор. Благодаря поддержке водитель смог продолжить свой путь.

Можно в круглосуточном режиме сообщить о происшествиях и правонарушениях, прикрепив фото-, видеоматериалы, голосовые сообщения с указанием геолокации произошедшего

