3.72 BYN
2.85 BYN
3.38 BYN
Не только об армии: новый телеканал "ВоенТВ" появится в Беларуси на 12-й кнопке
В Минске запущен обратный отсчет до начала вещания нового телеканала "ВоенТВ".
Новый патриотический телеканал "ВоенТВ" начнет вещание 23 февраля в 10:00 на 12-й кнопке. Генеральный директор телекомпании "ВоенТВ" Валерий Конопацкий указал, что основу сетки вещания будут составлять художественные и документальные фильмы патриотической направленности, а также детский контент (мультфильмы и фильмы).
"Последние 2 года мы наращиваем присутствие в информационном пространстве Беларуси. Появился телеканал "Первый информационный", мультимедийный портал VIDEOBEL.BY. После этого мы задумались над тем, чтобы заполнять в том числе и те ниши, которых не было раньше. В прошлом году мы создали новый спортивный канал. Но дело в том, что на протяжении всей суверенной истории Беларуси патриотического канала не было. В то же время потребность в нем существовала всегда, тем более в ситуации, когда мы, как Президент неоднократно говорил, находимся на информационном фронте, постоянно ведем информационную борьбу. На сегодняшний день подавляющее большинство граждан Беларуси готово с оружием в руках защищать свою страну. Это цифры социологических исследований, это та аудитория, на которую в первую очередь должен и будет направлен новый канал", - сказал министр информации Марат Марков.
Министр указал на то, что новый телеканал начинает с небольших объемов информации собственного производства, говорит только о том, что это первые шаги. "Министерство информации, конечно же, окажет свою помощь. Мы уже помогаем, в том числе в создании канала, в его модернизации, в оснащении современными техническими средствами. Естественно, используя возможности указа № 131, мы будем выступать заказчиками патриотического контента. Еще раз повторюсь, у нас высокая потребность в обществе на патриотический контент. Мы должны видеть, что нас много, что нас объединяют общие патриотические ценности. Еще раз сошлюсь на главу государства: чем лучше мы будем воевать на информационном фронте, тем меньше вероятность того, что нам придется воевать вживую", - подчеркнул он.
Министр обороны Виктор Хренин добавил, что сегодня информационное поле - это поле брани. "Информационное противоборство - один из этапов, который предшествует, прямо скажем, боевым действиям. Проиграть на информационном поле - значит сдать страну без единого выстрела, чего мы себе позволить не можем", - сказал Виктор Хренин.
Глава военного ведомства указал на то, что информационное поле сегодня перегружено лживой информацией. "Важно развенчивать фейки, срывать маски, показывать аналитику. Новый канал будет говорить не только об армии, но и о традиционных ценностях, любви к истории, к Родине", - резюмировал министр.