Не только об армии: новый телеканал "ВоенТВ" появится в Беларуси на 12-й кнопке

В Минске запущен обратный отсчет до начала вещания нового телеканала "ВоенТВ".

Новый патриотический телеканал "ВоенТВ" начнет вещание 23 февраля в 10:00 на 12-й кнопке. Генеральный директор телекомпании "ВоенТВ" Валерий Конопацкий указал, что основу сетки вещания будут составлять художественные и документальные фильмы патриотической направленности, а также детский контент (мультфильмы и фильмы).

"Последние 2 года мы наращиваем присутствие в информационном пространстве Беларуси. Появился телеканал "Первый информационный", мультимедийный портал VIDEOBEL.BY. После этого мы задумались над тем, чтобы заполнять в том числе и те ниши, которых не было раньше. В прошлом году мы создали новый спортивный канал. Но дело в том, что на протяжении всей суверенной истории Беларуси патриотического канала не было. В то же время потребность в нем существовала всегда, тем более в ситуации, когда мы, как Президент неоднократно говорил, находимся на информационном фронте, постоянно ведем информационную борьбу. На сегодняшний день подавляющее большинство граждан Беларуси готово с оружием в руках защищать свою страну. Это цифры социологических исследований, это та аудитория, на которую в первую очередь должен и будет направлен новый канал", - сказал министр информации Марат Марков.

Министр указал на то, что новый телеканал начинает с небольших объемов информации собственного производства, говорит только о том, что это первые шаги. "Министерство информации, конечно же, окажет свою помощь. Мы уже помогаем, в том числе в создании канала, в его модернизации, в оснащении современными техническими средствами. Естественно, используя возможности указа № 131, мы будем выступать заказчиками патриотического контента. Еще раз повторюсь, у нас высокая потребность в обществе на патриотический контент. Мы должны видеть, что нас много, что нас объединяют общие патриотические ценности. Еще раз сошлюсь на главу государства: чем лучше мы будем воевать на информационном фронте, тем меньше вероятность того, что нам придется воевать вживую", - подчеркнул он.

Министр обороны Виктор Хренин добавил, что сегодня информационное поле - это поле брани. "Информационное противоборство - один из этапов, который предшествует, прямо скажем, боевым действиям. Проиграть на информационном поле - значит сдать страну без единого выстрела, чего мы себе позволить не можем", - сказал Виктор Хренин.