"Нечто инородное": депутат Рачков призвал отказаться от санкций в пользу взаимовыгодной торговли

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков в "Актуальном интервью" назвал санкции чем-то инородным в системе современного международного права и экономики и призвал отказаться от них в пользу взаимовыгодной торговли.

"Санкции в современном мире - это нечто инородное. Этот метод, это средство не соответствуют ни уставу ООН, ни целям и задачам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Все-таки мы говорим о сотрудничестве. Невозможно развивать сотрудничество, если используется такая методика давления, экономического давления", - заявил Сергей Рачков.

По его словам, односторонние санкции не только разрушают устоявшуюся мировую экономическую структуру и архитектуру, но и наносят прямой ущерб самим странам-инициаторам. "Мы это видим на примерах Германии, Франции, Великобритании и ряда других европейских стран. И в Соединенных Штатах Америки дела не лучшим образом идут. Экономика имеет огромнейший потенциал, но те незначительные проценты роста ВВП абсолютно не отражают эти возможности", - подчеркнул депутат.