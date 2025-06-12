Нормализация цен, конкурентность, безопасность - реестр автоперевозок показал свою эффективность

В 2023 году проблема нелегальных перевозок пассажиров в Беларуси стала особо острой. Тогда контролеры выявили около 9 тыс. нарушений. Чтобы навести порядок, был подписан указ № 32 "Об автомобильных перевозках пассажиров". Насколько эффективным оказалось решение, рассказали в проекте "На контроле Президента".

До принятия указа под видом нерегулярных недобросовестные перевозчики выполняли регулярные рейсы, при этом не обеспечивали безопасность пассажиров и скрывали выручку. Более того, за счет демпинга цен они вытесняли с маршрутов государственных перевозчиков. Активно незаконные схемы минимизации налогов использовались и в сфере оказания услуг такси. Многие перевозчики не вели учет заказов и отражали минимальные налоговые платежи.

Когда стали принимать меры для прекращения этого, скептики негодовали. Рынок пассажирских перевозок будет парализован, говорили они, водители не выйдут на работу, а цены взлетят до небес.

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1 ноября 2024 года в Беларуси начал работу реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Коллапса не произошло. Да, не все перевозчики и водители оказались готовы работать по закону, но другого варианта не было.

Нет в реестре, значит нелегал. До 500 базовых штраф, с конфискацией дохода и даже автомобиля.

Андрей Гладкий, начальник главного управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

"Основная цель реестра - обеспечение безопасности перевозки пассажиров. Иногда сталкивались с такой ситуацией, когда пассажир не знает, действительно ли перевозчик допущен к осуществлению перевозок, соблюдены ли все требования по безопасности, имеет ли водитель соответствующую квалификацию, прошел ли медицинское освидетельствование перед выездом в рейс. Вторая задача, которая ставилась при создании реестра, - это создание добросовестной конкуренции".

Хочешь продолжать движение - добро пожаловать в реестр. Это общая база о перевозчиках, транспортных средствах, водителях, диспетчерах. В системе есть все: от номера водительского удостоверения и медсправки до техосмотра и сертификата прохождения обучающих курсов.

Дмитрий Куликовский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f8285c9-577b-4bfa-aa33-68736a869860/conversions/fbab9428-5907-424a-b016-678e5d575a7e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f8285c9-577b-4bfa-aa33-68736a869860/conversions/fbab9428-5907-424a-b016-678e5d575a7e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f8285c9-577b-4bfa-aa33-68736a869860/conversions/fbab9428-5907-424a-b016-678e5d575a7e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f8285c9-577b-4bfa-aa33-68736a869860/conversions/fbab9428-5907-424a-b016-678e5d575a7e-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы практически исключили нарушения в части разрешения на допуск к участию в дорожном движении, отсутствия страховых свидетельств транспортных средств, в том числе несоответствие водителей требованиям законодательства, - обозначил замначальника Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Дмитрий Куликовский. - Потому что реестр, благодаря программному обеспечению, позволяет уведомлять перевозчика об окончании сроков действия того либо иного документа".

Давайте будем реалистами. Все участники рынка в один день не стали играть по правилам. За 5 месяцев этого года ДФР возбудил более 40 уголовных дел, сумма ущерба по которым превысила 16 млн рублей. Так, Могилевскому перевозчику предъявлено более 237 тыс. рублей. В организации выдавали зарплату в конвертах, занижали налоговую базу, деньги, выданные на хознужды, использовали не по назначению.

Однако, реестр уже доказал свою эффективность, а количество включенных в базу перевозчиков и водителей возросло практически в два раза с начала его работы. Спрос на услуги удовлетворен, предпосылок к росту цен нет.

Олег Кунделев, замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси:

"На начальном этапе было включено не так много водителей и перевозчиков в реестр, одномоментно выросли цены на услуги такси. Однако в настоящее время накал спал, цены снижены практически до прежнего уровня, а в реестр включено в два раза больше водителей, чем в ноябре 2024 года".

Олег Кунделев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d3170a8-7393-4d2a-977b-3c3f0f8161d1/conversions/bd165f0e-99c1-46dc-8b98-8efe26d0defe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d3170a8-7393-4d2a-977b-3c3f0f8161d1/conversions/bd165f0e-99c1-46dc-8b98-8efe26d0defe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d3170a8-7393-4d2a-977b-3c3f0f8161d1/conversions/bd165f0e-99c1-46dc-8b98-8efe26d0defe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d3170a8-7393-4d2a-977b-3c3f0f8161d1/conversions/bd165f0e-99c1-46dc-8b98-8efe26d0defe-xl-___webp_1920.webp 1920w

В целом, по его словам, нововведения на рынке пассажирских перевозок добросовестными участниками рынка были восприняты позитивно, что подтверждает горячая линия, которая была проведена в марте 2025 года в Комитете государственного контроля. На нее нареканий на требования указа № 32 со стороны перевозчиков и водителей не поступило.

Рынок стал прозрачным и конкурентным. Появляются новые игроки, есть возможность для снижения тарифов.

"Это было нужно. Приняли, и слава Богу. Потому что некоторые нелегалы отсеклись. Было неприятно видеть некоторых водителей на убитых машинах, а сейчас этого нет. Сейчас все машины должны пройти техосмотр и так далее", - высказался водитель такси Тимур Соболев.

Поездки стали безопаснее, увеличилось ежемесячное количество техосмотров. А все потому, что это одно из требований для включения в реестр. Также водитель теперь не может перевозить пассажиров без действующей медицинской справки. В противном случае система его попросту заблокирует.

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Экономический эффект тоже есть. Увеличилось количество заказов за безналичный расчет. Растут доходы, а значит и налоговые платежи в бюджет.

"В первом квартале текущего года налоговые поступления от субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность автомобилями такси, увеличились в два раза. Это обусловлено введением реестра и проводимым комплексом мероприятий", - отметила замначальника главного управления - начальник управления методологии контрольной работы Министерства по налогам и сборам Беларуси Наталья Рончко.