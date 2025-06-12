До реестра автоперевозок: в Бресте зарплату в конвертах получали 280 водителей такси

Проблема нелегальных перевозок пассажиров в последние годы в Беларуси стала слишком острой. Недобросовестные водители не только вытесняли с маршрутов государственных перевозчиков, но и проводили махинации с налогами. О самых ярких случаях рассказали в проекте "На контроле Президента".

В Бресте, например, работникам двух фирм, занимающихся перевозками пассажиров, на протяжении 4 лет платили зарплату в конвертах. Наличная выручка от перевозки пассажиров лишь частично зачислялась на расчетные счета и отражалась в учетах. "Серую" зарплату получали более 280 водителей такси.

Компании не уплатили подоходных налогов и страховых взносов на сумму в 1,3 млн белорусских рублей. Возбуждены уголовные дела.

По схожей схеме работали и в одном из крупных таксопарков в Орше. Подоходный налог и выплаты в Фонд соцзащиты здесь тоже игнорировали. Зарплату в конвертах получали более 180 работников. Причиненный государству ущерб составил более 550 тыс. рублей.

Особо остро проблема нелегальных перевозок стала в 2023 году. Тогда контролеры выявили около 9 тыс. нарушений в сфере пассажирских перевозок. Результатом стали аварии, гибель и травмы людей, шквал жалоб.