3.74 BYN
2.85 BYN
3.42 BYN
Новая рамочная программа между Беларусью и ООН будет сосредоточена на четырех приоритетах
Беларусь и ООН подписали рамочную программу сотрудничества в области устойчивого развития на 2026-2030 годы, которая будет синхронизирована с национальной программой социально-экономического развития Беларуси на новую пятилетку. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
"Мы не работаем в каком-то вакууме. Это работа, которая заключается в том, чтобы ее выполнять в согласии с нормативными документами, программами, целями, приоритетами, которые выстраивает само государство. Для нас это очень важно", - заявил постоянный координатор ООН в Беларуси Расул Багиров. Он отметил, что рамочная программа готовилась "скрупулезно", в ее основу легла и программа социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы.
Рамочное соглашение построено вокруг четырех ключевых приоритетов, которые отражают белорусский подход:
- Человеческое развитие: образование, здравоохранение и социальная помощь.
- Экономика: цифровизация и "зеленая" экономика.
- Экология: вопросы чистой воды, воздуха и адаптации к климатическим изменениям.
- Институциональное развитие для мира и стабильности.
"Наша совместная работа - это лучший ответ на эти вызовы", - подчеркнул Расул Багиров.
"На 2026 год между нами и государством будет подписан некоторый документ, где мы определим наши мероприятия. В черновике находятся 24 мероприятия, но я хочу сказать, что это не все мероприятия, которые мы проводим. Это, так скажем, ключевые. Среди них - проведение Дня мирного сосуществования в Доме дружбы с участием молодежи, представителей разных конфессий и дипломатического корпуса. Беларусь, вы знаете, это очень миролюбивая страна, миролюбивые люди", - отметил постоянный координатор ООН в Беларуси.
Также в планах продолжение спортивных инициатив, продвигающих мир. После успеха прошлогоднего турнира "Шахматы для мира" в 2026 году планируется провести аналогичные соревнования по шахматам, баскетболу и другим видам спорта.
Отдельное внимание будет уделено памяти жертв чернобыльской катастрофы, а также продвижению принципов ESG (специализированные цифровые системы, предназначенные для сбора, анализа данных, оценки и отчетности компаний по критериям экологической, социальной и управленческой ответственности) в белорусском бизнесе.