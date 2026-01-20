Новая рамочная программа между Беларусью и ООН будет сосредоточена на четырех приоритетах

Фото sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4aad015c-2ad2-452f-a12d-ed6bf8dc043e/conversions/51bac5ba-5f69-4809-971f-7979f74f5801-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4aad015c-2ad2-452f-a12d-ed6bf8dc043e/conversions/51bac5ba-5f69-4809-971f-7979f74f5801-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4aad015c-2ad2-452f-a12d-ed6bf8dc043e/conversions/51bac5ba-5f69-4809-971f-7979f74f5801-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4aad015c-2ad2-452f-a12d-ed6bf8dc043e/conversions/51bac5ba-5f69-4809-971f-7979f74f5801-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sputnik.by

Беларусь и ООН подписали рамочную программу сотрудничества в области устойчивого развития на 2026-2030 годы, которая будет синхронизирована с национальной программой социально-экономического развития Беларуси на новую пятилетку. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Мы не работаем в каком-то вакууме. Это работа, которая заключается в том, чтобы ее выполнять в согласии с нормативными документами, программами, целями, приоритетами, которые выстраивает само государство. Для нас это очень важно", - заявил постоянный координатор ООН в Беларуси Расул Багиров. Он отметил, что рамочная программа готовилась "скрупулезно", в ее основу легла и программа социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы.

Рамочное соглашение построено вокруг четырех ключевых приоритетов, которые отражают белорусский подход:

Человеческое развитие: образование, здравоохранение и социальная помощь. Экономика: цифровизация и "зеленая" экономика. Экология: вопросы чистой воды, воздуха и адаптации к климатическим изменениям. Институциональное развитие для мира и стабильности.

"Наша совместная работа - это лучший ответ на эти вызовы", - подчеркнул Расул Багиров.

"На 2026 год между нами и государством будет подписан некоторый документ, где мы определим наши мероприятия. В черновике находятся 24 мероприятия, но я хочу сказать, что это не все мероприятия, которые мы проводим. Это, так скажем, ключевые. Среди них - проведение Дня мирного сосуществования в Доме дружбы с участием молодежи, представителей разных конфессий и дипломатического корпуса. Беларусь, вы знаете, это очень миролюбивая страна, миролюбивые люди", - отметил постоянный координатор ООН в Беларуси.

Также в планах продолжение спортивных инициатив, продвигающих мир. После успеха прошлогоднего турнира "Шахматы для мира" в 2026 году планируется провести аналогичные соревнования по шахматам, баскетболу и другим видам спорта.