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Новейшие телесуфлеры и видеосервер: узнали, как работает "Первый информационный" за кадром
Летом 2024 года работа по созданию "Первого информационного" телеканала начала идти активнее.
Еще до официальной приемки новой студии по адресу Макаенка, 9 ее инспектировали не раз руководители медиахолдинга вместе с заместителем главы Администрации Президента Беларуси Владимиром Перцовым.
В итоге студию собрали в срок, все проверили, также протестировали ведущих и все возможные эфирные ситуации - в целом готовились к запуску. Дизайн канала разрабатывали долго и тщательно, и делали это все только в интересах зрителя. Приятные глазу цвета, ставшие брендом, и шрифты уже оценили все за четыре месяца работы новой кнопки.
17 сентября (день запуска канала) в 6:00 утра на посту задолго были все, в том числе директор "Первого информационного" телеканала Наталья Гороховик. От такого события сразу хотелось сказать слово "поехали", а потом выдохнуть, но в телевидении такого не бывает. Огромный медиалокомотив "Первого информационного" в те мгновения только встал на рельсы и в кадре, и за кадром.
В режиссерской аппаратной "Первого информационного" канала представлено все новейшее оборудование, которое есть вообще в СМИ - новый пульт, видеосервер, телесуфлеры, управление видеостеной. В одной бригаде работают шесть человек, которые могут провести весь утренний эфир.
Перед тем, как информация попадет на экраны телевизоров, ее готовят к эфиру заранее. Это творческий, репортерский, редакторский, стилистический и даже философский процесс. Работать с информацией - мозговой штурм. Огромную редакторскую подготовку выводит в эфирный вариант телеведущая.
Например, дневные новости - это пульс и ритм жизни белорусов, хоть у многих это самое активное рабочее время, но в современном мире потребление информации происходит ежеминутно.
В дневных новостях на "Первом информационном" особенностью является то, что новости ведущий выпуска может отыскать непосредственно в прямом эфире.
Юлия Перцова, ведущая телеканала "Первый информационный":
"До начала работы канала мы были ограничены в планах, в сетке вещания. Сейчас тоже присутствуют определенные моменты, но нам дали больше возможностей. Если я раньше могла посмотреть еще раз какое-то слово, выговорить его про себя, то сейчас во время синхронов, сюжетов, прямых включений я ухожу в информационную ленту, живу новостями, которые только-только появились".
Информация на телеканале, который взял эстафету у Агентства телевизионных новостей, не прекращается. Тут производится масса проектов, внедряется графическая информация, приглашаются спикеры и авторитетные герои. А подача информации следует таким образом, чтобы вызвать интерес у зрителя. И над этим работает большая команда профессионалов, которым привычнее оставаться за кадром.
С чего начиналось АТН - рассказываем, какой путь прошло Агентство теленовостей за 30 лет
Окунуться в историю Агентства теленовостей можно вместе с Андреем Козловым в специальном репортаже "АТН - 30 лет!"
"Первый информационный" - знаковый проект для Беларуси, учитывая, когда кругом идет гибридная война. А в ней информация давно стала инструментом этой войны.
Какие вызовы стояли перед командой ведущих и редакторов. Что нового принесла команда ведущих и редакторов в мир новостей. Об этом и не только смотрите во 2-й серии специального репортажа "АТН - 30 лет!".
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