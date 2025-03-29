Новшества для репетиторов. Минобразования предлагает обсудить профдеятельность по обучению

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров "О порядке осуществления самостоятельной профессиональной деятельности по обучению", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Документом предлагается установить порядок по четырем направлениям деятельности, разрешенным самозанятым. Перечень утвержден постановлением Совета Министров от 28 июня 2024 года №457.

Речь идет о таких сферах, как обучение работе на персональном компьютере (ноутбуке, планшете, смартфоне), изобразительному искусству, игре на музыкальных инструментах, танцам, хореографии, вокалу, ораторскому искусству. Также в списке - репетиторство и услуги учителя-дефектолога (в том числе учителя-логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, олигофренопедагога).

Организатором общественного обсуждения выступает Министерство образования. Как отметили в ведомстве, новый порядок направлен на обеспечение качества предоставляемых услуг по обучению, защиту от трансляции деструктивной информации.

Удаленные консультации

Одно из нововведений касается информационных систем и ресурсов, через которые ведется удаленная работа. Предлагается закрепить обязанность при оказании услуг использовать информационные сети, системы и ресурсы национального сегмента сети Интернет, размещенные на территории страны и зарегистрированные в установленном порядке.

Без образовательных программ - только для совершеннолетних

Также определено, что обучение (без реализации образовательных программ) работе на компьютере, изобразительному искусству, игре на музыкальных инструментах, танцам, хореографии, вокалу, ораторскому искусству разрешено только в отношении совершеннолетних. Обучение возможно индивидуально либо в группах численностью не более четырех человек.

Отдельно обозначена обязанность соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, безопасность оказания услуг.

Репетиторство - индивидуально

Что касается репетиторов, то, по проекту постановления, им нужно будет придерживаться учебно-программной документации образовательных программ учреждений образования, которые осваивает ученик. При этом репетитор обязан удостовериться в том, что ученик зачислен в учреждение дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, высшего или научно-ориентированного образования. Ученик или его законный представитель должны предоставить документы, подтверждающие статус обучающегося.

Также обозначено, что репетиторство и услуги учителя-дефектолога оказываются индивидуально каждому потребителю услуг.