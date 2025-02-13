Новые подходы - как далеко в Беларуси шагнула пренатальная диагностика

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Ректор Витебского государственного медицинского университета Алексей Чуканов, который 31 января из рук Президента Беларуси Александра Лукашенко получил диплом доктора медицинских наук, рассказал в "Актуальном интервью", как в Беларуси развивается пренатальная диагностика.

"Разработана новая концепция, новые подходы к пренатальной диагностике или дородовой диагностике пороков развития. Благодаря разработке новых более эффективных методов стала возможна ранняя диагностика таких аномалий, которые приводят к инвалидизации детей в случае их несвоевременного обнаружения, - обозначил ректор ВГМУ. - Выявление их на этапе еще плодного периода позволяет нам, изменив тактику ведения беременности, тактику родоразрешения, улучшить прогноз для жизни таких детей, да и вообще, собственно, сделать возможность рождения здорового ребенка реальностью".

Алексей Чуканов:

"Мы разработали методики по более четкой диагностике аномалий сердечно-сосудистой, пищеварительной систем. Используя ультразвуковые и лабораторные методы, был решен целый комплекс задач".

Алексей Чуканов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/efb48c32-4b5b-46a7-8e29-642031ec01bb/conversions/5be32405-0b65-42cb-ba8d-6940194d0533-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/efb48c32-4b5b-46a7-8e29-642031ec01bb/conversions/5be32405-0b65-42cb-ba8d-6940194d0533-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/efb48c32-4b5b-46a7-8e29-642031ec01bb/conversions/5be32405-0b65-42cb-ba8d-6940194d0533-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/efb48c32-4b5b-46a7-8e29-642031ec01bb/conversions/5be32405-0b65-42cb-ba8d-6940194d0533-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кроме этого, по словам ученого, было улучшено качество работы врачей. Были несколько изменены подходы к подготовке врачей, созданы более благоприятные условия.

Отечественная пренатальная диагностика - это одно из тех направлений, которым, безусловно, мы можем гордиться. Алексей Чуканов