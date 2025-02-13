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Новые подходы - как далеко в Беларуси шагнула пренатальная диагностика
Ректор Витебского государственного медицинского университета Алексей Чуканов, который 31 января из рук Президента Беларуси Александра Лукашенко получил диплом доктора медицинских наук, рассказал в "Актуальном интервью", как в Беларуси развивается пренатальная диагностика.
"Разработана новая концепция, новые подходы к пренатальной диагностике или дородовой диагностике пороков развития. Благодаря разработке новых более эффективных методов стала возможна ранняя диагностика таких аномалий, которые приводят к инвалидизации детей в случае их несвоевременного обнаружения, - обозначил ректор ВГМУ. - Выявление их на этапе еще плодного периода позволяет нам, изменив тактику ведения беременности, тактику родоразрешения, улучшить прогноз для жизни таких детей, да и вообще, собственно, сделать возможность рождения здорового ребенка реальностью".
Алексей Чуканов:
"Мы разработали методики по более четкой диагностике аномалий сердечно-сосудистой, пищеварительной систем. Используя ультразвуковые и лабораторные методы, был решен целый комплекс задач".
Кроме этого, по словам ученого, было улучшено качество работы врачей. Были несколько изменены подходы к подготовке врачей, созданы более благоприятные условия.
Отечественная пренатальная диагностика - это одно из тех направлений, которым, безусловно, мы можем гордиться.
"За последние годы замечены очень разительные успехи. Во-первых, очень много внимания уделяется оснащению системы родовспоможения. Это новые диагностические аппараты, новые системы, новые программы расчета, целый комплекс технических новинок, которые приобретаются государством, система подготовки, - отметил Алексей Чуканов. - И нужно сказать, что это серьезное достижение, потому что к нам едут перенимать опыт очень много специалистов".