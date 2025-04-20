3.65 BYN
3.07 BYN
3.49 BYN
Обмануть на деньги - это нормально… Белоруска рассказала о своем обучении в Польше
Сотрудница Могилевской больницы № 1 Екатерина Вододохова несколько лет назад пыталась получить образование в Польше. Почему с учебой все-таки не сложилось, она рассказала в "Актуальном интервью".
Как рассказала девушка, она планировала стать врачом-косметологом. И чтобы получить высшее образование, она поступила в Высшую школу наук о здоровье в Польше. "Там образование в разы дороже. Это в районе 1,5 тыс. долларов в год", - обозначила она.
Екатерина Вододохова, польская студентка Высшей школы наук о здоровье (2020-2021 гг.):
"Я вообще была в шоке, когда мне сказали, что высшее образование мы будем получать дистанционно. Программа, которую они давали теоретическую, была хорошая. Но как это преподавалось? Вот вам информация, хотите учите, хотите не учите. В конце каждого занятия были тесты".
"Первый год я окончила на 5 баллов (у них пятибалльная система обучения). И получить там 5 баллов нетрудно. Чтобы получить здесь, в Беларуси, 10 баллов, надо очень сильно стараться. То есть ни о каком качестве за деньги, которые были внесены, я не могу говорить, - поделилась бывшая польская студентка. - У нас в Могилеве я, когда приехала, получила можно образование косметика-эстетика четвертого разряда. Меня научили большему за два месяца, чем там за практически 2 года".
Когда Екатерина только приехала в другую страну, сразу возникла неприятная ситуация. Ей продали SIM-карту с безлимитом на все примерно за 200 белорусских рублей. И она оказалась нерабочей. Девушка вернулась к продавцу, чтобы сказать это, но услышала в свой адрес много неприятных слов.
"Мне было плохо уже, начиная с самой границы. С белорусской стороны, я имею в виду пограничные войска, там все в пределах. Они и помогут, и общаются вежливо, никаких резких действий не было. Как только ты проезжаешь на сторону Польши, там просто начинают пугать всем своим видом, своими действиями, своими разговорами", - подчеркнула сотрудница Могилевской больницы № 1.
В чужой стране она испытывала трудности и с языковым барьером, например, в магазине, где над ней могли смеяться. Там же не раз были проблемы с чеками. "Деньги - это их слабость. Чтобы в Беларуси обманывали приезжих иностранных граждан где-то на деньги, чтобы где-то хоть копеечку не доложили в магазине, у нас такого нет. У них это нормально. Обмануть тебя на деньги, не додать чего-то. Сколько раз я уходила из магазина с неправильными чеками, где пробиты продукты, которых я не приобретала", - отметила Екатерина Вододохова.
Она также обратила внимание на реакцию поляков на русский язык: "С матом. У них специфический народ. Что не обращение к женщине, то распространенное их слово польское. Они не очень хорошо относились.
А когда девушка решила уехать из Польши, возникли проблемы и в вузе: документы не отдали, их пришлось восстанавливать уже в Беларуси, администрация польского учебного заведения перестала выходить с ней на связь. "Меня просто кинули. Им было интересно, когда я платила деньги", - заметила она, говоря об учреждении образования.
В конце разговора Екатерина посоветовала ребятам, которые думают над тем, в какой вуз поступать, выбирать белорусский. "С тебя здесь снимут три шкуры, но ты должен быть ответственным за то, что ты делаешь. Если бы я получила польское образование, я не знаю, кто бы нес ответственность вместо меня перед людьми, но явно не я. Здесь же приходится самостоятельно нести в полной мере ответственность за свои поступки, за каждый шаг, который ты делаешь. Это очень важно, потому что работа с людьми - это безумно тяжело и безумно ответственно", - сделала вывод она.