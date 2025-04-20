Обмануть на деньги - это нормально… Белоруска рассказала о своем обучении в Польше

Сотрудница Могилевской больницы № 1 Екатерина Вододохова несколько лет назад пыталась получить образование в Польше. Почему с учебой все-таки не сложилось, она рассказала в "Актуальном интервью".

Как рассказала девушка, она планировала стать врачом-косметологом. И чтобы получить высшее образование, она поступила в Высшую школу наук о здоровье в Польше. "Там образование в разы дороже. Это в районе 1,5 тыс. долларов в год", - обозначила она.

Екатерина Вододохова, польская студентка Высшей школы наук о здоровье (2020-2021 гг.):

"Я вообще была в шоке, когда мне сказали, что высшее образование мы будем получать дистанционно. Программа, которую они давали теоретическую, была хорошая. Но как это преподавалось? Вот вам информация, хотите учите, хотите не учите. В конце каждого занятия были тесты".

"Первый год я окончила на 5 баллов (у них пятибалльная система обучения). И получить там 5 баллов нетрудно. Чтобы получить здесь, в Беларуси, 10 баллов, надо очень сильно стараться. То есть ни о каком качестве за деньги, которые были внесены, я не могу говорить, - поделилась бывшая польская студентка. - У нас в Могилеве я, когда приехала, получила можно образование косметика-эстетика четвертого разряда. Меня научили большему за два месяца, чем там за практически 2 года".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fad1c009-1879-464e-a8b3-24ee300ce6ac/conversions/6f4952ee-4352-4d9a-8c19-0bef8208b5c3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fad1c009-1879-464e-a8b3-24ee300ce6ac/conversions/6f4952ee-4352-4d9a-8c19-0bef8208b5c3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fad1c009-1879-464e-a8b3-24ee300ce6ac/conversions/6f4952ee-4352-4d9a-8c19-0bef8208b5c3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fad1c009-1879-464e-a8b3-24ee300ce6ac/conversions/6f4952ee-4352-4d9a-8c19-0bef8208b5c3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Когда Екатерина только приехала в другую страну, сразу возникла неприятная ситуация. Ей продали SIM-карту с безлимитом на все примерно за 200 белорусских рублей. И она оказалась нерабочей. Девушка вернулась к продавцу, чтобы сказать это, но услышала в свой адрес много неприятных слов.

"Мне было плохо уже, начиная с самой границы. С белорусской стороны, я имею в виду пограничные войска, там все в пределах. Они и помогут, и общаются вежливо, никаких резких действий не было. Как только ты проезжаешь на сторону Польши, там просто начинают пугать всем своим видом, своими действиями, своими разговорами", - подчеркнула сотрудница Могилевской больницы № 1.

В чужой стране она испытывала трудности и с языковым барьером, например, в магазине, где над ней могли смеяться. Там же не раз были проблемы с чеками. "Деньги - это их слабость. Чтобы в Беларуси обманывали приезжих иностранных граждан где-то на деньги, чтобы где-то хоть копеечку не доложили в магазине, у нас такого нет. У них это нормально. Обмануть тебя на деньги, не додать чего-то. Сколько раз я уходила из магазина с неправильными чеками, где пробиты продукты, которых я не приобретала", - отметила Екатерина Вододохова.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09e13d18-8418-4306-85dc-cd6f00b40fb4/conversions/f9faaab3-6791-419a-8f28-d47069e47fda-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09e13d18-8418-4306-85dc-cd6f00b40fb4/conversions/f9faaab3-6791-419a-8f28-d47069e47fda-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09e13d18-8418-4306-85dc-cd6f00b40fb4/conversions/f9faaab3-6791-419a-8f28-d47069e47fda-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09e13d18-8418-4306-85dc-cd6f00b40fb4/conversions/f9faaab3-6791-419a-8f28-d47069e47fda-xl-___webp_1920.webp 1920w

Она также обратила внимание на реакцию поляков на русский язык: "С матом. У них специфический народ. Что не обращение к женщине, то распространенное их слово польское. Они не очень хорошо относились.

А когда девушка решила уехать из Польши, возникли проблемы и в вузе: документы не отдали, их пришлось восстанавливать уже в Беларуси, администрация польского учебного заведения перестала выходить с ней на связь. "Меня просто кинули. Им было интересно, когда я платила деньги", - заметила она, говоря об учреждении образования.