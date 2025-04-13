Обнаружение цели и поражение. ЗРК "Бук-МБ2К" пополнит ряды белорусских войск ПВО

Сегодня защитники воздушных границ отмечают профессиональный праздник. Небо Беларуси защищают самые современные образцы вооружения, многие из которых модернизированы или разработаны на родной земле. С днем войск противовоздушной обороны военнослужащих и ветеранов поздравил Президент.

В ближайшее время ряды белорусский войск ПВО пополнит зенитно-ракетный комплекс "Бук МБ-2К". Он предназначен для поражения всех типов аэродинамических целей в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника, а также для борьбы с тактическими баллистическими ракетами и элементами высокоточного оружия, поражения надводных и наземных целей. ЗРК способен обнаруживать цели на дальности до 200 км и поражать их ракетой на расстоянии от 3 до 70 км. При этом как отмечается, "Бук МБ-2К" будет оснащаться ракетами белорусского производства.