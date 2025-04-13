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Обнаружение цели и поражение. ЗРК "Бук-МБ2К" пополнит ряды белорусских войск ПВО

Сегодня защитники воздушных границ отмечают профессиональный праздник. Небо Беларуси защищают самые современные образцы вооружения, многие из которых модернизированы или разработаны на родной земле.

С днем войск противовоздушной обороны военнослужащих и ветеранов поздравил Президент.

Лукашенко: Войска противовоздушной обороны Республики Беларусь - это надежный щит Отечества

Лукашенко: Войска противовоздушной обороны Республики Беларусь - это надежный щит Отечества

Президент Беларуси поздравил военнослужащих и ветеранов войск противовоздушной обороны с профессиональным праздником - Днем войск противовоздушной обороны

В ближайшее время ряды белорусский войск ПВО пополнит зенитно-ракетный комплекс "Бук МБ-2К". Он предназначен для поражения всех типов аэродинамических целей в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника, а также для борьбы с тактическими баллистическими ракетами и элементами высокоточного оружия, поражения надводных и наземных целей. ЗРК способен обнаруживать цели на дальности до 200 км и поражать их ракетой на расстоянии от 3 до 70 км. При этом как отмечается, "Бук МБ-2К" будет оснащаться ракетами белорусского производства.

13 апреля, в День войск противовоздушной обороны, смотрите большое интервью с начальником штаба управления зенитных ракетных ВВС и войск ПВО в эфире "Первого информационного".

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