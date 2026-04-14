Обновление дорог, ямочный ремонт, чистка ливневок - в Беларуси наводят порядок после зимы
Республиканский субботник задал темп, и работы по наведению порядка в Беларуси продолжаются. До 9 мая страна должна полностью навести лоск после зимы. Такой дедлайн обозначен на высшем уровне.
Особое внимание уделяется дорогам: от республиканских магистралей до небольших дворовых проездов. Нынешняя зима не поскупилась на температурные качели, что сказалось на состоянии покрытия.
К слову, параллельно с дорожниками в усиленном режиме работают озеленители, коммунальщики и другие службы. Ведь наведение порядка - процесс непрерывный.
По порядку
Визитная карточка любой страны - это ее магистрали. Всего в Беларуси 86 тыс. км автодорог. Ими можно дважды обернуть Землю по экватору, и еще немного останется. В нашей стране плотность сети таких трасс одна из наиболее высоких в СНГ. Хозяйство немалое, и каждая артерия требует ухода, ведь это безопасность и комфорт водителей и пешеходов.
Олег Кунделев, замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси:
"После контрольной отсечки, определенной главой государства, после 9 мая непосредственно в Комитете госконтроля республики будет проведена горячая линия, по результатам которой будет дана итоговая оценка. Граждане смогут проинформировать, что где недоделано, где необходимо оперативно восстановить".
16-й километр автодороги Р-65 Заславль - Дзержинск - Озеро. Это важная транспортная артерия, соединяющая промышленные и жилые узлы. В сутки интенсивность движения здесь достигает 6 тыс. машин - от легковушек до многотонных фур, нагрузка немалая. К этой весне дорожное полотно изрядно "подустало". Специалистам предстоит обновить 8-километровый отрезок.
А теперь немного о технологии. Первый этап - фрезирование. Специальная машина срезает поврежденный, дефектный слой, тем самым создавая ровную основу. А следом укладывается свежее полотно, которое должно выдержать и летний зной, и зимние перепады. Современные смеси и добавки повышают износостойкость. Работают дорожники максимально интенсивно, чтобы минимизировать неудобство для водителей. После укладки асфальтобетонного покрытия специалисты нанесут разметку, укрепят обочины и установят дорожные знаки. Обновления ждут и остановочные пункты. А в целом в планах на 2026 год у предприятия отремонтировать 310 км республиканских дорог в Минской области.
Дмитрий Демидович, начальник управления РУП "Минскавтодор-центр":
"Планируется в этом году уложить на текущем ремонте 255 тыс. тонн асфальтобетона. На сегодняшний день уже порядка 20 тыс. тонн уложено. То есть мы сейчас набираем темпы, входим в нормальный режим и в течение месяца планируем укладывать не менее 50-60 тыс., чтобы за весь сезон завершить эти работы. Укладку асфальтобетона можно продолжать даже в зимний период. Температура воздуха должна быть не ниже минус 5, и погода должна быть сухая. В прошлом году мы и в ноябре, и в начале декабря еще продолжали работы. Порядка 14 км еще успели отремонтировать в холодный период. Но для этого в асфальтобетонную смесь вводятся температуропонижающие добавки".
Зима в этом году испытала белорусов на прочность: то рекордные морозы, то резкая оттепель. Такие температурные скачки - главный враг дорожного полотна. И практически сразу с наступлением весны специалисты приступают к устранению критической ямочности. Это своего рода скорая помощь для дорог. Как организован процесс, съемочная группа "Первого информационного" посмотрела на примере одного из столичных дворов.
Максим Белоус, гендиректор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома":
"Работы по устранению ямочности именно в дворовых территориях должны завершить до 1 июля. Также выполняются работы по полной замене асфальтобетонного покрытия в дворовых проездах. Эти работы должны быть завершены до 1 сентября. Если посмотреть на цифры, то порядка 476 тыс. квадратных метров ямочного ремонта и сплошной замены покрытия именно дворовых территорий должно быть выполнено до 1 сентября. При этом упор делается именно на замену асфальтобетонного покрытия на всей площади, на всей ширине дворового проезда, чтобы минимизировать ямочность и ее образование в последующие годы".
Каждый день тысячи белорусских водителей вспоминают о дорогах, натыкаясь на мелкую неровность. При этом мы вряд ли задумываемся о том, чего стоит отремонтировать хотя бы километр покрытия. Например, обновление участка на окраине Бреста протяженностью всего чуть более 700 м обойдется в 300 тыс. рублей. Дорожники работают в режиме нон-стоп. На все про все у них 2-3 недели.
Евгений Качаловский, замначальника - главный инженер ДРСУ-138 КУП "Брестоблдорстрой":
"На данном участке не проводился текущий ремонт около 15 лет. Здесь будет покрытие 7 м в ширину, протяженность участка 720 м. Также будут устраиваться еще две автобусные остановки".
Дороги - важная составляющая комфорта жизни на селе. Идти вглубь страны - задача для дорожников не новая. Но в пятилетку качества на этом делается особый акцент. Еще недавно между двумя деревнями в Брестском районе была гравийка, а это столбы пыли летом и вязкая грязь в дождливый сезон. Сегодня картина меняется на глазах. 450 м нового покрытия стали долгожданным событием для местных жителей.
Дмитрий Семинюк, прораб:
"Очень важный узел. Соединяем две деревни между собой: Кошелево и Тельмы-2. Работы ведутся планово. И стоимость примерно 190 тыс. белорусских рублей."
Многим магистралям в Беларуси не один десяток лет, и постепенно приходит время их обновлять. Новое качество автомобильных дорог, отвечающих современным стандартам, - главная задача пятилетней госпрограммы "Дороги Беларуси".
Сергей Леончик, замначальника главного управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
"В этой программе существенно увеличены объемы дорожных работ как по автомобильным дорогам, так и по мостовым сооружениям. Мы планируем, Если будет все удачно складываться с финансированием, то мы должны отремонтировать и реконструировать 25 тыс. км дорог общего пользования и около 500 мостовых сооружений".
К слову, порядок - это не только то, что под ногами. Это и то, что скрыто под землей. Чтобы город "не поплыл" во время сильных ливней, в активном режиме идет чистка ливневок. Километры труб освобождают от мусора и соляной смеси, которой щедро посыпали дороги зимой.
Павел Бирюк, начальник участка ливневой канализации Советского района г. Минска:
"Наша организация получила в этом году каналопромывочную машину-илосос КО-5000 на базе МАЗ. Организована работа ежедневно, без выходных и праздников. Иногда приходится выходить и в ночное время работать. Экипаж состоит из оператора, двух слесарей АВР, которые ему помогают. На данном этапе производится откачка и прочистка сетей дождевой канализации".
Три недели остается до знаковой даты. Параллельно в стране идет ремонт мостов (где-то косметический, где-то капитальный), приводят в порядок остановки, благоустраивают мемориалы. Ведь великий праздник Победы страна должна встретить при полном параде.