Обновление дорог, ямочный ремонт, чистка ливневок - в Беларуси наводят порядок после зимы

Республиканский субботник задал темп, и работы по наведению порядка в Беларуси продолжаются. До 9 мая страна должна полностью навести лоск после зимы. Такой дедлайн обозначен на высшем уровне.

Особое внимание уделяется дорогам: от республиканских магистралей до небольших дворовых проездов. Нынешняя зима не поскупилась на температурные качели, что сказалось на состоянии покрытия.

К слову, параллельно с дорожниками в усиленном режиме работают озеленители, коммунальщики и другие службы. Ведь наведение порядка - процесс непрерывный.

По порядку

Визитная карточка любой страны - это ее магистрали. Всего в Беларуси 86 тыс. км автодорог. Ими можно дважды обернуть Землю по экватору, и еще немного останется. В нашей стране плотность сети таких трасс одна из наиболее высоких в СНГ. Хозяйство немалое, и каждая артерия требует ухода, ведь это безопасность и комфорт водителей и пешеходов.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/227e3b39-df36-4d0c-8a1e-d34d9bf6c90b/conversions/9fe812fe-7f50-40f6-8dd7-13cd06ad6b44-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/227e3b39-df36-4d0c-8a1e-d34d9bf6c90b/conversions/9fe812fe-7f50-40f6-8dd7-13cd06ad6b44-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/227e3b39-df36-4d0c-8a1e-d34d9bf6c90b/conversions/9fe812fe-7f50-40f6-8dd7-13cd06ad6b44-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/227e3b39-df36-4d0c-8a1e-d34d9bf6c90b/conversions/9fe812fe-7f50-40f6-8dd7-13cd06ad6b44-xl-___webp_1920.webp 1920w

Олег Кунделев, замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси:

"После контрольной отсечки, определенной главой государства, после 9 мая непосредственно в Комитете госконтроля республики будет проведена горячая линия, по результатам которой будет дана итоговая оценка. Граждане смогут проинформировать, что где недоделано, где необходимо оперативно восстановить".

16-й километр автодороги Р-65 Заславль - Дзержинск - Озеро. Это важная транспортная артерия, соединяющая промышленные и жилые узлы. В сутки интенсивность движения здесь достигает 6 тыс. машин - от легковушек до многотонных фур, нагрузка немалая. К этой весне дорожное полотно изрядно "подустало". Специалистам предстоит обновить 8-километровый отрезок.

А теперь немного о технологии. Первый этап - фрезирование. Специальная машина срезает поврежденный, дефектный слой, тем самым создавая ровную основу. А следом укладывается свежее полотно, которое должно выдержать и летний зной, и зимние перепады. Современные смеси и добавки повышают износостойкость. Работают дорожники максимально интенсивно, чтобы минимизировать неудобство для водителей. После укладки асфальтобетонного покрытия специалисты нанесут разметку, укрепят обочины и установят дорожные знаки. Обновления ждут и остановочные пункты. А в целом в планах на 2026 год у предприятия отремонтировать 310 км республиканских дорог в Минской области.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/148abc53-954e-490e-9092-86fd8e4e8e76/conversions/82fba28f-42ab-4029-823c-0e124a35e68f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/148abc53-954e-490e-9092-86fd8e4e8e76/conversions/82fba28f-42ab-4029-823c-0e124a35e68f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/148abc53-954e-490e-9092-86fd8e4e8e76/conversions/82fba28f-42ab-4029-823c-0e124a35e68f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/148abc53-954e-490e-9092-86fd8e4e8e76/conversions/82fba28f-42ab-4029-823c-0e124a35e68f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Демидович, начальник управления РУП "Минскавтодор-центр":

"Планируется в этом году уложить на текущем ремонте 255 тыс. тонн асфальтобетона. На сегодняшний день уже порядка 20 тыс. тонн уложено. То есть мы сейчас набираем темпы, входим в нормальный режим и в течение месяца планируем укладывать не менее 50-60 тыс., чтобы за весь сезон завершить эти работы. Укладку асфальтобетона можно продолжать даже в зимний период. Температура воздуха должна быть не ниже минус 5, и погода должна быть сухая. В прошлом году мы и в ноябре, и в начале декабря еще продолжали работы. Порядка 14 км еще успели отремонтировать в холодный период. Но для этого в асфальтобетонную смесь вводятся температуропонижающие добавки".

Зима в этом году испытала белорусов на прочность: то рекордные морозы, то резкая оттепель. Такие температурные скачки - главный враг дорожного полотна. И практически сразу с наступлением весны специалисты приступают к устранению критической ямочности. Это своего рода скорая помощь для дорог. Как организован процесс, съемочная группа "Первого информационного" посмотрела на примере одного из столичных дворов.

Максим Белоус, гендиректор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома":

"Работы по устранению ямочности именно в дворовых территориях должны завершить до 1 июля. Также выполняются работы по полной замене асфальтобетонного покрытия в дворовых проездах. Эти работы должны быть завершены до 1 сентября. Если посмотреть на цифры, то порядка 476 тыс. квадратных метров ямочного ремонта и сплошной замены покрытия именно дворовых территорий должно быть выполнено до 1 сентября. При этом упор делается именно на замену асфальтобетонного покрытия на всей площади, на всей ширине дворового проезда, чтобы минимизировать ямочность и ее образование в последующие годы".

Каждый день тысячи белорусских водителей вспоминают о дорогах, натыкаясь на мелкую неровность. При этом мы вряд ли задумываемся о том, чего стоит отремонтировать хотя бы километр покрытия. Например, обновление участка на окраине Бреста протяженностью всего чуть более 700 м обойдется в 300 тыс. рублей. Дорожники работают в режиме нон-стоп. На все про все у них 2-3 недели.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d6fa32b-59ba-4aa3-8a28-9b41aa8e75e7/conversions/e171193a-ffe8-42de-9d86-2a3ad8bd3246-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d6fa32b-59ba-4aa3-8a28-9b41aa8e75e7/conversions/e171193a-ffe8-42de-9d86-2a3ad8bd3246-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d6fa32b-59ba-4aa3-8a28-9b41aa8e75e7/conversions/e171193a-ffe8-42de-9d86-2a3ad8bd3246-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d6fa32b-59ba-4aa3-8a28-9b41aa8e75e7/conversions/e171193a-ffe8-42de-9d86-2a3ad8bd3246-xl-___webp_1920.webp 1920w

Евгений Качаловский, замначальника - главный инженер ДРСУ-138 КУП "Брестоблдорстрой":

"На данном участке не проводился текущий ремонт около 15 лет. Здесь будет покрытие 7 м в ширину, протяженность участка 720 м. Также будут устраиваться еще две автобусные остановки".

Дороги - важная составляющая комфорта жизни на селе. Идти вглубь страны - задача для дорожников не новая. Но в пятилетку качества на этом делается особый акцент. Еще недавно между двумя деревнями в Брестском районе была гравийка, а это столбы пыли летом и вязкая грязь в дождливый сезон. Сегодня картина меняется на глазах. 450 м нового покрытия стали долгожданным событием для местных жителей.

Дмитрий Семинюк, прораб:

"Очень важный узел. Соединяем две деревни между собой: Кошелево и Тельмы-2. Работы ведутся планово. И стоимость примерно 190 тыс. белорусских рублей."

Многим магистралям в Беларуси не один десяток лет, и постепенно приходит время их обновлять. Новое качество автомобильных дорог, отвечающих современным стандартам, - главная задача пятилетней госпрограммы "Дороги Беларуси".

Сергей Леончик, замначальника главного управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

"В этой программе существенно увеличены объемы дорожных работ как по автомобильным дорогам, так и по мостовым сооружениям. Мы планируем, Если будет все удачно складываться с финансированием, то мы должны отремонтировать и реконструировать 25 тыс. км дорог общего пользования и около 500 мостовых сооружений".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90ed6f31-d392-40cc-8ecc-9fecbeeb8eba/conversions/2815eeb4-debd-4325-ba51-c3a9c0064181-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90ed6f31-d392-40cc-8ecc-9fecbeeb8eba/conversions/2815eeb4-debd-4325-ba51-c3a9c0064181-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90ed6f31-d392-40cc-8ecc-9fecbeeb8eba/conversions/2815eeb4-debd-4325-ba51-c3a9c0064181-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90ed6f31-d392-40cc-8ecc-9fecbeeb8eba/conversions/2815eeb4-debd-4325-ba51-c3a9c0064181-xl-___webp_1920.webp 1920w

К слову, порядок - это не только то, что под ногами. Это и то, что скрыто под землей. Чтобы город "не поплыл" во время сильных ливней, в активном режиме идет чистка ливневок. Километры труб освобождают от мусора и соляной смеси, которой щедро посыпали дороги зимой.

Павел Бирюк, начальник участка ливневой канализации Советского района г. Минска:

"Наша организация получила в этом году каналопромывочную машину-илосос КО-5000 на базе МАЗ. Организована работа ежедневно, без выходных и праздников. Иногда приходится выходить и в ночное время работать. Экипаж состоит из оператора, двух слесарей АВР, которые ему помогают. На данном этапе производится откачка и прочистка сетей дождевой канализации".