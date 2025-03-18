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Обязателен к просмотру - откровения белорусов о жизни за рубежом - в фильме "Чужое небо"
Откровения белорусов о жизни за рубежом. Знаковая премьера документального фильма Алексея Мартиненка "Чужое небо" состоялась в столичном кинотеатре "Победа".
Сюжет кинокартины рассказывает об истории жизни восьми белорусов, которые по разным причинам оказались за рубежом после событий 2020 года. Над картиной работали больше года, но в итоговый вариант вошло не больше 10 % материала.
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:
"Фильм обязателен к просмотру, особенно молодыми людьми. Сделав этот фильм и просмотрев его итоговые варианты, конечно, пришел к выводу, что никогда жизнь за рубежом не будет такой хорошей, как у себя на родине. А чаще всего она намного, намного хуже, чем у себя на родине. И уж тем более, никогда не будет лучше жизнь в тех странах, в которых живут герои нашего сегодняшнего фильма, чем в Республике Беларусь. А еще мы узнали, что такое социальное государство".
Алексей Мартиненок, автор фильма "Чужое небо":
"Это фильм о белорусах, которые по самым разным причинам оказались за рубежом после событий 2020 года. И они нам рассказывают, с чем им пришлось там столкнуться. Доказывают своими словами, что Европа - это не такой уж и райский сад, о котором нам рассказывают некоторые политики. Может быть он и райский, но абсолютно не для всех. Ценность этого материала, мне кажется, заключается в том, что в этом фильме нет ни одного слова от автора. Все говорят сами герои".
Фильм "Чужое небо" основан на реальных событиях. Герои рассказали, с чем пришлось столкнуться в эмиграции, какими были быт, работа и семейная жизнь вдали от дома. Многие из них стали жертвами политических интриг. В фильме нашлось место и истории счастливого возвращения на родину.
Роман Самуль, блогер:
"Я знаю, что многие в 2020 году, которые даже не выходили, тоже ломанулись, думая, что здесь диктатура ужасная, а в Европе все прекрасно. Теперь возвращаются и, наконец-таки поняв ту разницу, говорят, что из своей они страны уже не уедут. Я прекрасно знаю, как работает пропаганда западная, как она завлекает именно молодежь, чтобы все уезжали в Европу, США, Великобританию и так далее. Для меня в этом ничего удивительного".
Роман Протасевич, блогер:
"Когда уезжаешь, всегда понимаешь, что никто и нигде тебя не ждет. Ты всегда будешь чужой, ты всегда будешь не такой, как все, и это важно понимать. Особенно это касается тех случаев, когда люди переезжают просто в никуда, просто в пустоту, не думая о каком-то будущем. Это весьма тяжело. С какой бы мотивацией человек ни уезжал, тоска по родной стране всегда проявляется очень быстро".
Целевая аудитория документального фильма - подрастающее поколение. К слову, высокий интерес молодежи к киноленте был заметен уже на дебютном показе.