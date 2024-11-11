Один клик отделяет человека от ответственности за распространение дипфейков

Как известно, чем ближе выборы, тем больше страну стараются расшатать.

Так, в Сети появляется все больше недостоверной информации. Цель - дестабилизировать обстановку. Медиапространство стремительно меняется с развитием технологий. Теперь сгенерировать дипфейк с помощью искусственного интеллекта может даже школьник: специальные программы позволяют синтезировать голос, который сложно отличить от настоящего.

И в руках профессиональных политтехнологов это крайне опасное оружие. Подробности в рубрике "Антифейк".

Общество в прицеле политтехнологов

Видео- и аудиозаписи, в которых лица и голоса политиков заменяются на другие с поразительной реалистичностью, стали одним из наступательных инструментов в информационном противостоянии.

Сегодня любому публичному человеку можно вложить в уста одиозные или радикальные заявления, которых он никогда не делал. Одним из основных последствий распространения такого дипфейка является подрыв доверия и поляризация общественного мнения. В отдельных случаях их применяют для внесения раскола в межгосударственные отношения.

Недавно в интернете начали активно распространять подобный материал от лица пресс-секретаря Президента Беларуси Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт.

Фейковая запись: "В связи с распространившимися слухами о якобы предоставлении убежища бывшему лидеру Сирийской Арабской Республики Башару Асаду на территории Республики Беларусь заявляем, что утверждения являются беспочвенными и не соответствуют действительности. Мы не ожидаем никаких гостей, тем более подобного рода политических изгнанников".

"Арабская весна" или горячие последствия дезинформации

Значение фейка крайне сложно переоценить в контексте попытки дестабилизировать политическую обстановку. Ярким примером, вошедшим уже в учебники по цветным революциям, является инцидент, произошедший в Тунисе. 17 декабря 2010 года нелегальный торговец фруктами Мохаммед Буазизи совершил акт самосожжение. В медиа ситуацию представили как борьбу с несправедливостью и коррумпированным режимом. Накануне у мужчины конфисковали прилавок с овощами и фруктами, а муниципальный инспектор Федии Хамди якобы отвесила ему пощечину. В арабском мире подобный акт со стороны женщины стал бы высшей формой оскорбления. Самоубийство мужчины спровоцировало массовые акции протестов.

Инцидент послужил причиной государственного переворота и стал точкой отсчета для так называемой арабской весны - серии мятежей, охвативших большую часть арабского мира. По разным подсчетам, они унесли около миллиона человеческих жизней, десятки миллионов стали беженцами. В итоге оказалось, что вся ситуация опиралась на откровенное вранье. Уже при новой власти в Тунисе Федию Хамди признали невиновной и отпустили на свободу, сняв все обвинения. Никакой пощечины на самом деле не было. Технологии дипфейков существенно усиливают подобные угрозы.

Инструмент влияния на общественное мнение

Андрей Кривошеев, председатель ОО "Белорусский союз журналистов":

"Такие манипуляции, такая ложь, такие глубинные фейки направлены на то, чтобы деструктивно повлиять на нашу с вами жизнь. Заставить испытывать страх либо другие эмоции. Шантажировать, красть деньги, мошенничать, подставлять людей, провоцировать рознь внутри конкретной семьи, внутри трудового коллектива либо между разными социальными группами нашего общества. И это еще одна серьезная опасность, которую несут высокотехнологичные дипфейки, созданные с использованием платформ нейросети".

Представьте ситуацию, при которой накануне выборов появляется видео, на котором один из кандидатов делает оскорбительные или агрессивные заявления. Оно однозначно вызовет широкий резонанс и распространение в социальных сетях. Эмоциональный контент, как горячие пирожки, разнесут все желающие быть первыми среди поделившихся. И вот вы уже соучастник распространения дезинформации.

Искуственный интеллект - новая угроза глобальной безопасности

Андрей Кривошеев, председатель ОО "Белорусский союз журналистов":

"Это требует от людей высочайшего уровня информационной грамотности, компетентности, политической и гражданской культуры. Это требует от людей включать свой жизненный опыт, холодный разум и самим становиться, по сути, фактчекерами, то есть теми, кто проверяет информацию. Безусловно, белорусское общество демонстрирует высокий уровень информационной грамотности, но нам еще очень много предстоит сделать".