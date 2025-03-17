Огурцы, томаты и зелень круглый год - модернизацию провел тепличный комбинат "Берестье"

Теперь круглый год не только зелень, но и огурцы, совсем скоро еще томаты.

Немалый вклад в продовольственную безопасность вносит тепличный комбинат "Берестье". Недавно там реализовали 2 инвестпроекта по модернизации рассадного отделения и энергосберегающих теплиц. Про обеспечение белорусов свежими овощами и в межсезонье - следующий сюжет.

Людмила Кузьмич, овощевод тепличного комбината "Берестье":

"Огурцы у нас очень хорошие, растут быстро, урожай собираем через день - 3 раза в неделю. Один человек собирает тонну, иногда больше".

Огуречники явно щедрые. Да и длина впечатляет - до 25 метров. На тепличных угодьях все овощи здесь выращивают бессубстратным методом, то есть без использования грунта. Это обеспечивает экологическую чистоту и высокое качество продукции, а еще снижает затраты для предприятия.

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Людмила Кузьмич, овощевод тепличного комбината "Берестье":

"На "Берестье" я работаю почти 15 лет. Все это время работала на томатах, провели модернизацию, повесили нам новые лампы. В новых условиях посадили нам огурцы. Новый сорт "мева". Все интересно, сложно, трудоемко. Им нельзя дать, чтобы переросли. Надо все быстро, вовремя собирать".

Реализация инвестпроекта - свежие овощи в межсезонье от отечественного производителя

Сразу 2 инвестпроекта тепличный комбинат "Берестье" реализовал в прошлом году по программе "Аграрный бизнес". Мощная досветка появилась в рассадном отделении и 3 энергосберегающих теплицах.

Ольга Гладенко, ведущий агроном тепличного комбината "Берестье":

"Досвечивается здесь на площади 4 га огурец 20 часов в период с 4 утра до 24:00. По мощности досветка 193 ватта на метр квадратный. Досветка нужна для увеличения светового дня, чтобы получить больше продукции".

Результат уже радует: объем продукта вырос более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2024-м.

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Собирают огурцы исключительно вручную. Каждую неделю с 4 модернизированных гектаров - около 50 тонн урожая. Выращивать круглый год скоро будут и томаты.

Ольга Гладенко, ведущий агроном тепличного комбината "Берестье":

"Мы планируем посадить томаты здесь в начале августа. Т.е. первая продукция уже в октябре месяце пойдет на прилавки в магазины".

А пока овощеводов предприятия впечатляют весенние томаты. На этом участке растут сливовидные. Сейчас фаза активного цветения, появляются первые плоды.

Лилия Радчук, ведущий агроном-агрохимик тепличного комбината "Берестье":

"Здесь мы ставим шмели, которые опыляют наши томаты. Все компьютеризировано, мы забили команду компьютеру и поливаем. В пасмурную погоду у нас, если брать данную теплицу, около литра на одно растение, в солнечную - больше. У нас есть своя лаборатория, мы каждую неделю сдаем вытяжки (это анализ раствора), смотрим, чего мало, чего много, как в медицине".

В ассортименте предприятия более 20 видов продукции. Это и перцы, баклажаны, укроп, руккола, шпинат, базилик. Вся зелень - экологически чистый продукт. Например, Наталья Мащенко в теплицах трудится уже больше четверти века. Сперва томаты, затем огурцы и вот сейчас салатная линия. Вместе с коллегами сеет, выращивает, фасует.

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Наталья Мащенко, овощевод тепличного комбината "Берестье":

"На улице бывает дождь, слякоть, а здесь всегда уютно, красиво, зелено, витамины. Коллектив хороший у нас. Вот это наш салатик. Мы его на данном этапе пикируем и выставляем на линию. На линии он проходит ровно месяц, затем отдаем его в реализацию".