Около 200 молодых активистов Минска приняли участие в массовом катании на коньках от профсоюза

Здоровый образ жизни объединяет молодежь Минска - около 200 молодежных активистов профсоюзного движения столицы приняли участие в массовом катании на коньках.

Ледниковый сеанс прошел на площадке Ледового дворца Минской области. Такие корпоративные встречи - повод для приятных встреч и укрепления здоровья. Бонусом - интерактивные викторины, квесты и тематические подарки.

"Я обучаюсь на третьем курсе по специальности "графический дизайн", активно участвую в жизни нашего колледжа. Также я являюсь одной из главных в профсоюзе нашего колледжа. На массовом катании я уже присутствую во второй раз. Мне очень нравится эта акция, потому что она сплачивает не только наш колледж, но и студентов различных колледжей в нашем Минске", - рассказала студентка Минского государственного колледжа архитектуры и строительства Анастасия Теленкова.

Павел Кушнеревич, главный специалист отдела Минской городской организации Белорусского профсоюза работников образования и науки:

"В рамках этого проекта мы реализуем корпоративное катание на коньках. На льду уже встречались молодые педагоги столицы, обучающие средние специальные заведения Минска. Буквально месяц назад на льду встретились ребята-первокурсники средних специальных учебных заведений, которые только-только стали студентами. В ноябре они получили профсоюзные билеты, и мы сделали им такой хороший подарок - корпоративное катание".

