Около станции метро "Восток" развернулись палатки с цветами к 8 Марта

С приближением Международного женского дня воздух наполняется ароматами весны. В столице это калейдоскоп из гиацинтов, мимоз, ирисов и, конечно же, тюльпанов - одного из главных символов 8 Марта.

Работают сотни площадок, где все это можно приобрести.

Атмосфера яркая и такая по-весеннему магическая. Недалеко от станции метро "Восток" вовсю идет торговля. Только одних тюльпанов продают более десятка видов.

Кого-то привлекают и ослепительно солнечные мимозы. Букеты можно скомбинировать. К слову, в этом году трендовый цвет - светло-розовый. Одним словом, достойных вариантов на любой вкус и бюджет достаточно.

Всего в столице определено более 180 площадок для продажи цветов. Так что сделать приятный подарок родным и любимым, друзьям, соседям, коллегам можно практически повсеместно, главное - определиться с выбором, а времени еще достаточно.

