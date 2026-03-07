3.74 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Около станции метро "Восток" развернулись палатки с цветами к 8 Марта
С приближением Международного женского дня воздух наполняется ароматами весны. В столице это калейдоскоп из гиацинтов, мимоз, ирисов и, конечно же, тюльпанов - одного из главных символов 8 Марта.
Работают сотни площадок, где все это можно приобрести.
Атмосфера яркая и такая по-весеннему магическая. Недалеко от станции метро "Восток" вовсю идет торговля. Только одних тюльпанов продают более десятка видов.
Кого-то привлекают и ослепительно солнечные мимозы. Букеты можно скомбинировать. К слову, в этом году трендовый цвет - светло-розовый. Одним словом, достойных вариантов на любой вкус и бюджет достаточно.
Всего в столице определено более 180 площадок для продажи цветов. Так что сделать приятный подарок родным и любимым, друзьям, соседям, коллегам можно практически повсеместно, главное - определиться с выбором, а времени еще достаточно.