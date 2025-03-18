"Ола", "Багратион", "Озаричи" - куда направляются деньги с субботников в Гомельской области

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Весна в Беларуси - это время субботников. Какие результаты приносит такая хорошая традиция, рассказал зампредседателя Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников в "Актуальном интервью".

Эта традиция очень хорошая. Она позволяет нам привести наш дом, наш двор, нашу республику в порядок. Дмитрий Алейников

Субботники позволяют не только наводить порядок, но и реконструировать и создавать новые важные объекты. Например, в 2020 году деньги, которые были собраны в рамках субботника, пошли на реконструкцию мемориального комплекса "Ола".

"Решения было принято в январе, а уже к 9 мая фактически мемориал был готов. И к Дню Независимости с участием Президента Беларуси объект был открыт", - отметил зампредседателя облисполкома.

Еще одно новое место было открыто в Озаричах в 2023 году - памятник военным медикам, которые жертвовали собой, чтобы спасать жизни. "Это делается на наши с вами деньги, собранные на субботниках, народные деньги фактически. Ни один не пришел и не сказал: "Я не буду отдавать деньги, я хочу их перечислить на другое дело". То есть все действовали в едином порыве", - подчеркнул Дмитрий Алейников.

По его словам, год назад проходила также реконструкция мемориала в Красном Береге, посвященного всем детям, которые пострадали от войны. На объекте воплотились самые современные музейные подходы, был сделан и зал для проведения уроков, а еще выставочный зал, где находятся картины, показывающие, как сегодняшние дети видят войну.