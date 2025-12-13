3.71 BYN
Олег Дьяченко назвал основные причины нестабильности в странах Западной Африки
Попытка государственного переворота в Бенине, быстро пресеченная властями, является частью общей нестабильности во франкоязычных странах Западной Африки. Таким мнением поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко в "Актуальном интервью".
По его мнению, эта нестабильность вызвана борьбой за природные ресурсы, бедностью населения и продолжающимся влиянием бывших метрополий, а также выходом на континент новых геополитических игроков.
Как отметил эксперт Олег Викторович, страны Западной Африки переживают длительный период политической турбулентности. "Страны Западной Африки, особенно те, которые относятся к франкоязычной Африке, испытывают период такой острой нестабильности. И этот период начался еще тогда, когда эти страны освободились от колониальной зависимости. И мы сегодня наблюдаем просто очередной виток", - заявил он.
Эксперт выделил три ключевых фактора, способствующих переворотам:
1. Богатство ресурсов при бедности населения
"Эти страны обладают колоссальными запасами природных ресурсов, полезных ископаемых, которые сегодня необходимы крупным промышленным корпорациям, находящимся в странах западного мира. Население этих стран преимущественно влачит бедное существование. Поэтому это создает условия для того, что политические группировки, которые претендуют на власть, спекулируют на бедности людей", - отметил Олег Дьяченко.
2. Влияние бывших метрополий
"Ведущие государства мира, которые когда-то держали эти страны в колониальной зависимости, не отказались от политики доминирования в этом регионе", - подчеркнул депутат. Особую роль играет подготовка военных кадров: "Почему военные приходят к власти? А у меня вопрос сразу же, а где эти военные получают военную подготовку? Как правило, если это франкоязычные страны, они получают образование во Франции. Если это англоязычные, они получают образование либо в Великобритании, либо в США. И использование этого инструментария, тех военных, которые получили образование в странах-метрополиях, характерно для африканских государств".
3. Появление новых геополитических игроков
"Также важно обратить внимание на выход на африканский континент новых геополитических игроков - Россия, Китай, Индия. Они пришли очень тихо, незаметно, но, тем не менее, очень серьезно закрепились", - сказал Олег Дьяченко.
Такой узел противоречий приводит к тому, что периодически в странах Западной Африки вспыхивают перевороты. Депутат привел статистику, демонстрирующую масштаб проблемы: "С 1990 года по настоящее время там произошло 27 переворотов. И удачных, и неудачных".