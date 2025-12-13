Олег Дьяченко назвал основные причины нестабильности в странах Западной Африки

Фото rbc.ru news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9bb65fc-4f0c-4c2d-b77d-f292eca2dd0a/conversions/0ff79127-99c4-43fd-bfa3-2871765095e8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9bb65fc-4f0c-4c2d-b77d-f292eca2dd0a/conversions/0ff79127-99c4-43fd-bfa3-2871765095e8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9bb65fc-4f0c-4c2d-b77d-f292eca2dd0a/conversions/0ff79127-99c4-43fd-bfa3-2871765095e8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9bb65fc-4f0c-4c2d-b77d-f292eca2dd0a/conversions/0ff79127-99c4-43fd-bfa3-2871765095e8-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото rbc.ru

Попытка государственного переворота в Бенине, быстро пресеченная властями, является частью общей нестабильности во франкоязычных странах Западной Африки. Таким мнением поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко в "Актуальном интервью".

По его мнению, эта нестабильность вызвана борьбой за природные ресурсы, бедностью населения и продолжающимся влиянием бывших метрополий, а также выходом на континент новых геополитических игроков.

Как отметил эксперт Олег Викторович, страны Западной Африки переживают длительный период политической турбулентности. "Страны Западной Африки, особенно те, которые относятся к франкоязычной Африке, испытывают период такой острой нестабильности. И этот период начался еще тогда, когда эти страны освободились от колониальной зависимости. И мы сегодня наблюдаем просто очередной виток", - заявил он.

Эксперт выделил три ключевых фактора, способствующих переворотам:

1. Богатство ресурсов при бедности населения

"Эти страны обладают колоссальными запасами природных ресурсов, полезных ископаемых, которые сегодня необходимы крупным промышленным корпорациям, находящимся в странах западного мира. Население этих стран преимущественно влачит бедное существование. Поэтому это создает условия для того, что политические группировки, которые претендуют на власть, спекулируют на бедности людей", - отметил Олег Дьяченко.

2. Влияние бывших метрополий

"Ведущие государства мира, которые когда-то держали эти страны в колониальной зависимости, не отказались от политики доминирования в этом регионе", - подчеркнул депутат. Особую роль играет подготовка военных кадров: "Почему военные приходят к власти? А у меня вопрос сразу же, а где эти военные получают военную подготовку? Как правило, если это франкоязычные страны, они получают образование во Франции. Если это англоязычные, они получают образование либо в Великобритании, либо в США. И использование этого инструментария, тех военных, которые получили образование в странах-метрополиях, характерно для африканских государств".

3. Появление новых геополитических игроков

"Также важно обратить внимание на выход на африканский континент новых геополитических игроков - Россия, Китай, Индия. Они пришли очень тихо, незаметно, но, тем не менее, очень серьезно закрепились", - сказал Олег Дьяченко.