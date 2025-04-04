Олег Романов рассказал, о чем могут свидетельствовать разговоры о второй АЭС в Беларуси

В "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Романов объяснил, о чем может говорить стремление Беларуси построить вторую атомную электростанцию.

Олег Романов:

"Разговоры о второй АЭС являются свидетельством, что в Беларуси идет активный процесс новой индустриализации - развития старых и создания новых производств".

Если посмотреть на промышленный блок страны, то можно убедиться, что происходит его динамичная модернизация. Практически на всех предприятиях создаются новые виды производств, которые будут создавать продукцию уже высоких технологических укладов - пятого и шестого.

Белорусам хорошо знакома стратегическая инициатива "Один район - один проект". Однако ее предложили переименовать, потому что во многих районах запущены уже не один, а два, три, а то и четыре проекта.

"Все это реальные производства, которые нуждаются не только в электроэнергии, но и иных видах. Создание второй АЭС, которая будет генерировать новые мощности, необходима для того, чтобы эти амбициозные планы развивались", - сказал депутат.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также поставил новые задачи и в демографической политике страны. В свое время он отметил, что нужно прекратить переток людей из регионов в Минск и в крупные города республики.

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Олег Романов:

"Люди должны быть и в регионах, это правильно. Есть определенные демографические и социально-экономические закономерности, которые состоят в том, что равномерное распределение демографического потенциала приведет не только к улучшению качества жизни, но и к экономической эффективности".