Олейник об убийстве Портнова: Зеленский делает зачистку конкурентов

Громкое убийство в Испании - застрелен экс-советник Виктора Януковича Андрей Портнов, выстрелили не менее четырех раз. Произошло это в Мадриде, когда соратник бывшего президента Украины подвозил своих детей в школу. Как сообщают местные СМИ, преступников могло быть двое, они скрылись с места убийства.

"Следствие должно отрабатывать все версии, их может быть десяток, а то и больше, но среди них выделяют 2-3. Среди них я бы действительно определил эту политическую версию убийства. Казалось бы, он отошел от политики, но на горизонте стоят выборы в Украине и в парламент, и в президенты. Мы видим, как Зеленский делает зачистку всех тех, кто ему может составить конкуренцию. Мы видим, какие действия он предпринимает против Порошенко, Разумкова и так далее - он хочет зачистить".