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Олейник об убийстве Портнова: Зеленский делает зачистку конкурентов
Громкое убийство в Испании - застрелен экс-советник Виктора Януковича Андрей Портнов, выстрелили не менее четырех раз. Произошло это в Мадриде, когда соратник бывшего президента Украины подвозил своих детей в школу. Как сообщают местные СМИ, преступников могло быть двое, они скрылись с места убийства.
Портнов был известным украинским юристом. С 2010 по 2014 годы занимал пост заместителя главы Администрации президента. Он отвечал за суды и работу правоохранительной системы, а позже значился в списке скандального украинского сайта "Миротворец".
Как предположили в МИД России, бывший советник Януковича мог обладать информацией, опасной для кого-то из окружения Зеленского или для него самого.
Похожее заявление сделал и украинский блогер Анатолий Шарий. Он утверждает, что Портнов готовился обнародовать "компромат на Зеленского и его преступное окружение".
Эксперты сходятся во мнении: это убийство - политический заказ.
Владимир Олейник, участник общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:
"Следствие должно отрабатывать все версии, их может быть десяток, а то и больше, но среди них выделяют 2-3. Среди них я бы действительно определил эту политическую версию убийства. Казалось бы, он отошел от политики, но на горизонте стоят выборы в Украине и в парламент, и в президенты. Мы видим, как Зеленский делает зачистку всех тех, кто ему может составить конкуренцию. Мы видим, какие действия он предпринимает против Порошенко, Разумкова и так далее - он хочет зачистить".
Экс-советника Януковича застрелили недалеко от Мадрида
Как сообщают источники, Андрей Портнов получил несколько огнестрельных ранений