"Они особенные, потому что очень открытые": Совет Республики присоединился к акции "Наши дети"

Члены Совета Республики Национального собрания Беларуси присоединились к марафону добрых дел "Наши дети". Председатель Совета Республики Наталья Кочанова поздравила воспитанников Социально-педагогического центра с приютом Заводского района Минска.

Он самый большой в городе по наполняемости. Сейчас здесь находятся 27 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Для гостей ребята подготовили небольшое театрализованное представление.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Я всегда отмечаю, что эти дети особенные. Они особенные, потому что они очень открытые. У них хорошие, нормальные, житейские пожелания. Кто-то хочет стать слесарем, кто-то - сварщиком. Ребята понимают, что важно трудиться, учиться. В эти праздничные дни мы искренне радуемся тому, что наше государство делает все, чтобы каждый ребенок ощутил праздник".